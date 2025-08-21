Vége szakadt a drámai akciónak: teljesen szabad a pálya Donald Trump mesterterve előtt

A texasi képviselőház 88-52 arányban fogadta el az új választókerületi határokat.

A demokraták két hétig bojkottálták a szavazást, elhagyva az államot, hogy megakadályozzák az alsóház határozatképességét és az állami rendfenntartó hatóságok ne tudják őket visszakényszeríteni az ülésterembe.

Greg Abbott republikánus kormányzó elrendelte a New Yorkba, Illinois-ba és Massachusetts-be "menekült" demokraták letartóztatását, az állami legfelsőbb bíróságnál elmozdításukat akarta elérni, és a nyomásgyakorlás állítólag odáig terjedt, hogy a rendőrség is megfigyelte otthonaikat, amíg távol voltak.

A soron kívül, szokatlan módon az évtized közepén elfogadott új körzetbeosztás most az állami szenátus elé kerül, ahol várhatóan pikk-pakk jóváhagyják azt. Az új térkép öt, eddig demokraták által birtokolt kongresszusi választókerületet módosít úgy, hogy azokat minden bizonnyal a republikánusok szerezzék meg 2026-ban, ezzel pedig

jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a Donald Trump vezette párt kisebb eséllyel veszítse el a többségét a szövetségi képviselőházban washingtonban.

A megtorlás nem váratott magára sokáig, több demokraták által vezetett állam is a kongresszusi térképek újrarajzolását tervezi, hogy ellensúlyozza a texasi változtatásokat.

Kaliforniában olyan módosítás kerül a választók elé egy novemberi rendkívüli referendum keretében, amely kiegyenlítené a republikánusok előnyszerzését, és 2030-ig átmenetileg megkerülné a körzethatárok meghúzásával megbízott független bizottságot az államban.

