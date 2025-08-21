  • Megjelenítés
Zelenszkij bevallotta, a világ legerősebb vezetőjét kérte, hogy nyomást gyakoroljon Orbán Viktorra
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, Donald Trump amerikai elnöktől személyesen kért segítséget, hogy hasson Orbán Viktorra Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Kijev szerint Magyarország jelenlegi politikája nyíltan az ukrán EU-tagság ellen szól, miközben Washington támogatásáról biztosította Ukrajnát. A Trump–Orbán-telefonhívás újabb bizonyítéka annak, hogy az ukrán csatlakozás körüli diplomáciai küzdelem az amerikai elnök közvetlen beavatkozását is szükségessé tette – számolt be az Ukrinform.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnöktől személyesen kérte:

hasson Orbán Viktorra annak érdekében, hogy Magyarország ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.

„Arra kértem Trump elnököt, hogy [beszéljen vele arról, hogy] ne blokkolja az EU-tagságunkat. Trump elnök megígérte, hogy a csapata dolgozni fog ezen” – mondta az ukrán államfő újságírók előtt. Hozzátette, az Egyesült Államok egyértelműen támogatja Ukrajna uniós törekvéseit, és jelezte, hogy

a Fehér Házból érkező jelzések Budapest felé is meg fognak érkezni.

Zelenszkij szerint Kijev célja jogos és szuverén törekvés: „Teljesen igazságos, hogy Ukrajna csatlakozni akar az Európai Unióhoz. Ehhez minden jogunk megvan.” Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy „a mai Budapest politikája az EU-tagságunk ellen van”, amit a magyar vezetés nyíltan hangoztat is. Az ukrán elnök hangsúlyozta: országának függetlensége nem vitatható, és ennek megvédéséért már véráldozatot hozott.

A háttérben a Trump–Orbán-telefonhívás kapott különös figyelmet: amerikai források szerint Trump azután hívta fel a magyar miniszterelnököt, hogy több európai vezetővel együtt egyeztetett Zelenszkijjel Washingtonban.

A résztvevők arra kérték az amerikai elnököt, gyakoroljon nyomást Orbánra, aki blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, miközben Oroszországnak rendszeresen diplomáciai védelmet nyújt.

A magyar miniszterelnök pedig állítólag felvetette, hogy Magyarország akár otthont adhatna egy következő orosz–ukrán béketárgyalási fordulónak is.

Orbán nyilvánosan nem erősítette meg a hívás tényét, de Facebook-oldalán egyértelművé tette álláspontját: „Ukrajna EU-tagsága nem nyújt semmilyen biztonsági garanciát. Ezért a tagság összekapcsolása a biztonsági garanciákkal felesleges és veszélyes.” A Fehér Ház hivatalosan nem kommentálta, hogy Budapest szóba került-e mint potenciális házigazda egy Putyin–Zelenszkij–Trump találkozó számára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

