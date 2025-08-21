Zelenszkij bevallotta, a világ legerősebb vezetőjét kérte, hogy nyomást gyakoroljon Orbán Viktorra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnöktől személyesen kérte:

hasson Orbán Viktorra annak érdekében, hogy Magyarország ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.

„Arra kértem Trump elnököt, hogy [beszéljen vele arról, hogy] ne blokkolja az EU-tagságunkat. Trump elnök megígérte, hogy a csapata dolgozni fog ezen” – mondta az ukrán államfő újságírók előtt. Hozzátette, az Egyesült Államok egyértelműen támogatja Ukrajna uniós törekvéseit, és jelezte, hogy

a Fehér Házból érkező jelzések Budapest felé is meg fognak érkezni.

Zelenszkij szerint Kijev célja jogos és szuverén törekvés: „Teljesen igazságos, hogy Ukrajna csatlakozni akar az Európai Unióhoz. Ehhez minden jogunk megvan.” Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy „a mai Budapest politikája az EU-tagságunk ellen van”, amit a magyar vezetés nyíltan hangoztat is. Az ukrán elnök hangsúlyozta: országának függetlensége nem vitatható, és ennek megvédéséért már véráldozatot hozott.

A háttérben a Trump–Orbán-telefonhívás kapott különös figyelmet: amerikai források szerint Trump azután hívta fel a magyar miniszterelnököt, hogy több európai vezetővel együtt egyeztetett Zelenszkijjel Washingtonban.

A résztvevők arra kérték az amerikai elnököt, gyakoroljon nyomást Orbánra, aki blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, miközben Oroszországnak rendszeresen diplomáciai védelmet nyújt.

A magyar miniszterelnök pedig állítólag felvetette, hogy Magyarország akár otthont adhatna egy következő orosz–ukrán béketárgyalási fordulónak is.

Orbán nyilvánosan nem erősítette meg a hívás tényét, de Facebook-oldalán egyértelművé tette álláspontját: „Ukrajna EU-tagsága nem nyújt semmilyen biztonsági garanciát. Ezért a tagság összekapcsolása a biztonsági garanciákkal felesleges és veszélyes.” A Fehér Ház hivatalosan nem kommentálta, hogy Budapest szóba került-e mint potenciális házigazda egy Putyin–Zelenszkij–Trump találkozó számára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán