Zelenszkij bevallotta, a világ legerősebb vezetőjét kérte, hogy nyomást gyakoroljon Orbán Viktorra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnöktől személyesen kérte:
hasson Orbán Viktorra annak érdekében, hogy Magyarország ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.
„Arra kértem Trump elnököt, hogy [beszéljen vele arról, hogy] ne blokkolja az EU-tagságunkat. Trump elnök megígérte, hogy a csapata dolgozni fog ezen” – mondta az ukrán államfő újságírók előtt. Hozzátette, az Egyesült Államok egyértelműen támogatja Ukrajna uniós törekvéseit, és jelezte, hogy
a Fehér Házból érkező jelzések Budapest felé is meg fognak érkezni.
Zelenszkij szerint Kijev célja jogos és szuverén törekvés: „Teljesen igazságos, hogy Ukrajna csatlakozni akar az Európai Unióhoz. Ehhez minden jogunk megvan.” Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy „a mai Budapest politikája az EU-tagságunk ellen van”, amit a magyar vezetés nyíltan hangoztat is. Az ukrán elnök hangsúlyozta: országának függetlensége nem vitatható, és ennek megvédéséért már véráldozatot hozott.
A háttérben a Trump–Orbán-telefonhívás kapott különös figyelmet: amerikai források szerint Trump azután hívta fel a magyar miniszterelnököt, hogy több európai vezetővel együtt egyeztetett Zelenszkijjel Washingtonban.
A résztvevők arra kérték az amerikai elnököt, gyakoroljon nyomást Orbánra, aki blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, miközben Oroszországnak rendszeresen diplomáciai védelmet nyújt.
A magyar miniszterelnök pedig állítólag felvetette, hogy Magyarország akár otthont adhatna egy következő orosz–ukrán béketárgyalási fordulónak is.
Orbán nyilvánosan nem erősítette meg a hívás tényét, de Facebook-oldalán egyértelművé tette álláspontját: „Ukrajna EU-tagsága nem nyújt semmilyen biztonsági garanciát. Ezért a tagság összekapcsolása a biztonsági garanciákkal felesleges és veszélyes.” A Fehér Ház hivatalosan nem kommentálta, hogy Budapest szóba került-e mint potenciális házigazda egy Putyin–Zelenszkij–Trump találkozó számára.
