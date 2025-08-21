Zelenszkij: összeomlás szélére került az orosz gazdaság, Putyin keresi a kiutat a háborúból

A harctéri helyzet nem olyan rossz, mint ahogy Oroszország leírja. A helyzet nehéz, bonyolult. Putyinnak sokkal több katonája van – ez tény. Több fegyvere – ez is tény. De a gazdaságuk recseg-ropog – ez szintén tény"

– fogalmazott az ukrán elnök újságírókkal tartott augusztus 20-i találkozóján az Interfax-Ukrajna hírügynökség beszámolója szerint.

Zelenszkij szerint az orosz gazdaság hanyatlása folytatódni fog.

Putyin ezt megérti. Úgy gondolom, egy év múlva komoly problémákkal fog szembesülni, két év múlva pedig még nagyobbakkal. Ezért szerintem már gondolkodnak azon, hogyan fejezzék be a háborút, de olyan módon, amit valamiféle 'győzelemként' tudnak tálalni saját népüknek."

Az ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország

a "győzelem" fogalmát úgy alakította ki, hogy az Ukrajna kivonulását jelentené a Donbaszból.

Azt hiszem, ezt találták ki győzelemként – valamit, amit el akarnak adni a saját népüknek"

– magyarázta Zelenszkij.

