A Napnál is idősebb anyagot találtak tudósok egy aszteroidán

A NASA egyik legmerészebb küldetése során az Osiris Rex űrszonda rövid időre megérintette a Bennu aszteroida felszínét, és robotkarjával körülbelül 120 gramm anyagot gyűjtött, amelyet egy kapszulába csomagolva 2023-ban juttatott vissza a Földre.

A Bennu aszteroidáról származó minták első átfogó kémiai elemzése során a tudósok úgynevezett "preszoláris szemcséket" azonosítottak – olyan csillagport, amely milliárd évekkel ezelőtt haldokló csillagok körül kondenzálódott.

A nemzetközi kutatócsoport szerint a minták a korai Naprendszer állapotát tükrözik, és tisztábbak bármely Földön található meteoritnál.

A kémiai elemzés segítségével a tudósok rekonstruálni tudták a Bennu eredetét, amely a korai Naprendszer hideg, sűrű gáz- és porfelhőjében keresendő.

Jessica Barnes professzor, az Arizonai Egyetem kutatója és a tanulmány egyik szerzője szerint:

Adataink arra utalnak, hogy a Bennu szülőaszteroida a Naprendszer külső részein alakult ki, feltehetően a Szaturnusz pályáján túl.

Az elemzés során a mintában számos egyéb anyagot is találtak, köztük szerves anyagokat a Naprendszer külső részeiből és a csillagközi térből – a csillagok közötti gázból és porból –, valamint magas hőmérsékleten képződött anyagokat, amelyek vélhetően a Nap közelében alakultak ki, mielőtt kifelé sodródtak volna.

