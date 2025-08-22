  • Megjelenítés
A Napnál is idősebb anyagot találtak tudósok egy aszteroidán
Globál

A Napnál is idősebb anyagot találtak tudósok egy aszteroidán

Portfolio
A Napnál is idősebb anyagokat találtak a kutatók, mintegy 200 millió mérföldre a Földtől, ami új betekintést nyújt a Naprendszer korai időszakába - írta meg a Sky News.

A NASA egyik legmerészebb küldetése során az Osiris Rex űrszonda rövid időre megérintette a Bennu aszteroida felszínét, és robotkarjával körülbelül 120 gramm anyagot gyűjtött, amelyet egy kapszulába csomagolva 2023-ban juttatott vissza a Földre.

A Bennu aszteroidáról származó minták első átfogó kémiai elemzése során a tudósok úgynevezett "preszoláris szemcséket" azonosítottak – olyan csillagport, amely milliárd évekkel ezelőtt haldokló csillagok körül kondenzálódott.

A nemzetközi kutatócsoport szerint a minták a korai Naprendszer állapotát tükrözik, és tisztábbak bármely Földön található meteoritnál.

A kémiai elemzés segítségével a tudósok rekonstruálni tudták a Bennu eredetét, amely a korai Naprendszer hideg, sűrű gáz- és porfelhőjében keresendő.

Jessica Barnes professzor, az Arizonai Egyetem kutatója és a tanulmány egyik szerzője szerint:

Adataink arra utalnak, hogy a Bennu szülőaszteroida a Naprendszer külső részein alakult ki, feltehetően a Szaturnusz pályáján túl.

Az elemzés során a mintában számos egyéb anyagot is találtak, köztük szerves anyagokat a Naprendszer külső részeiből és a csillagközi térből – a csillagok közötti gázból és porból –, valamint magas hőmérsékleten képződött anyagokat, amelyek vélhetően a Nap közelében alakultak ki, mielőtt kifelé sodródtak volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Heszonban
Globál
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility