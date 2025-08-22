  • Megjelenítés
Egészen elképesztő ötletet dobott be Trump szövetségese: vegyük be az oroszokat a NATO-ba!
Matt Gaetz, korábbi floridai republikánus képviselő és rövid életű főügyész-jelölt, Donald Trump szoros szövetségese azt javasolta, hogy Oroszországnak NATO-tagságot kellene felajánlani az ukrajnai háború lezárása érdekében - jelentette az Independent.

"an egy ötletem. Ajánljunk NATO-tagságot Oroszországnak"

- mondta Gaetz a hétfői The Matt Gaetz Show adásában.

Természetesen ezért a lehetőségért cserébe Trumpnak mindent meg kellene kapnia Putyintól, amit akar: az ellenségeskedések befejezését, gazdasági együttműködést és a területi viták rendezését."

Gaetz szerint nem új keletű az elképzelés, hogy a NATO és Oroszország partnerek legyenek. Emlékeztetett, hogy 1997-ben a Szenátus Külügyi Bizottsága meghallgatást tartott a NATO bővítéséről, ahol Madeleine Albright, Clinton elnök külügyminisztere is beszélt a NATO és Oroszország közötti áttörő együttműködésről.

Ahelyett, hogy megerősítettük volna az együttműködést Oroszországgal, inkább a NATO bővítése és Oroszország bekerítése mellett döntöttünk. Megtanultuk, hogy a sarokba szorított állat támadhat" -

érvelt Gaetz.

A volt képviselő Michael McFaul-ra, Obama elnök egykori oroszországi nagykövetére is hivatkozott, aki 2006-ban "Miért kellene a demokratikus Oroszországnak csatlakoznia a NATO-hoz" címmel írt cikket. Gaetz szerint ez is megerősíti, hogy a NATO-tagság egy kiérdemelt jutalom, nem pedig jogosultság.

Oroszország 1994 júniusában elsőként csatlakozott a NATO Partnerség a Békéért programjához. 1997-ben a NATO-vezetők és Borisz Jelcin akkori orosz elnök aláírták a NATO-Oroszország Alapokmányt, amelyben kifejezték szándékukat egy tartós és befogadó béke kiépítésére az euro-atlanti térségben.

Vlagyimir Putyin elnöksége alatt, 2002 és 2008 között, Oroszország részt vett a NATO-Oroszország Tanácsban, amelynek formális ülései a 2008-as grúziai orosz katonai akció miatt értek véget. A NATO honlapja jelenleg azt állítja, hogy

Az Oroszországi Föderáció jelenti a legjelentősebb és közvetlen fenyegetést a szövetségesek biztonságára."

