Egészen elképesztő ötletet dobott be Trump szövetségese: vegyük be az oroszokat a NATO-ba!

"an egy ötletem. Ajánljunk NATO-tagságot Oroszországnak"
- mondta Gaetz a hétfői The Matt Gaetz Show adásában.
Természetesen ezért a lehetőségért cserébe Trumpnak mindent meg kellene kapnia Putyintól, amit akar: az ellenségeskedések befejezését, gazdasági együttműködést és a területi viták rendezését."
Gaetz szerint nem új keletű az elképzelés, hogy a NATO és Oroszország partnerek legyenek. Emlékeztetett, hogy 1997-ben a Szenátus Külügyi Bizottsága meghallgatást tartott a NATO bővítéséről, ahol Madeleine Albright, Clinton elnök külügyminisztere is beszélt a NATO és Oroszország közötti áttörő együttműködésről.
Ahelyett, hogy megerősítettük volna az együttműködést Oroszországgal, inkább a NATO bővítése és Oroszország bekerítése mellett döntöttünk. Megtanultuk, hogy a sarokba szorított állat támadhat" -
érvelt Gaetz.
A volt képviselő Michael McFaul-ra, Obama elnök egykori oroszországi nagykövetére is hivatkozott, aki 2006-ban "Miért kellene a demokratikus Oroszországnak csatlakoznia a NATO-hoz" címmel írt cikket. Gaetz szerint ez is megerősíti, hogy a NATO-tagság egy kiérdemelt jutalom, nem pedig jogosultság.
Oroszország 1994 júniusában elsőként csatlakozott a NATO Partnerség a Békéért programjához. 1997-ben a NATO-vezetők és Borisz Jelcin akkori orosz elnök aláírták a NATO-Oroszország Alapokmányt, amelyben kifejezték szándékukat egy tartós és befogadó béke kiépítésére az euro-atlanti térségben.
Vlagyimir Putyin elnöksége alatt, 2002 és 2008 között, Oroszország részt vett a NATO-Oroszország Tanácsban, amelynek formális ülései a 2008-as grúziai orosz katonai akció miatt értek véget. A NATO honlapja jelenleg azt állítja, hogy
Az Oroszországi Föderáció jelenti a legjelentősebb és közvetlen fenyegetést a szövetségesek biztonságára."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
