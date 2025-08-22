  • Megjelenítés
FONTOS Megszólalt Powell, rögtön begyújtotta a rakétát a forint
Egyre rosszabb a helyzet Gázában, először regisztráltak éhínséget Afrikán kívül
Globál

Egyre rosszabb a helyzet Gázában, először regisztráltak éhínséget Afrikán kívül

Portfolio
A Gázai övezet egyes részein hivatalosan is éhínség alakult ki, amely várhatóan tovább terjed majd - állapította meg pénteken egy nemzetközi élelmiszerbiztonsági szervezet.

Az Integrated Food Security Phase Classification (IPC) rendszer szerint 514 000 ember - a gázai palesztinok közel negyede - éhínségtől szenved, és ez a szám szeptember végére várhatóan 641 000-re emelkedik.

A szervezet megállapította, hogy a Gázavárost magában foglaló északi régióban (Gáza kormányzóság), ahol mintegy 280 000 ember él,

már kialakult az éhínség.

Ez az első alkalom, hogy az IPC Afrikán kívül regisztrált éhínséget, és előrejelzésük szerint az éhínség feltételei a következő hónap végére kiterjednek Deir al-Balah és Hán Júnisz középső és déli területeire is.

Izrael elutasította a jelentést, hamisnak és elfogultnak nevezve azt. Az izraeli külügyminisztérium közleményben jelentette ki: "Nincs éhínség Gázában", és azzal vádolta az IPC-t, hogy felmérését részleges, nagyrészt a Hamásztól származó adatokra alapozta, figyelmen kívül hagyva a közelmúltbeli élelmiszer-beáramlást.

Egy térség éhínséggé nyilvánításához a lakosság legalább 20%-ának kell súlyos élelmiszerhiánytól szenvednie, a gyermekek egyharmadának súlyosan alultápláltnak kell lennie, és minden 10 000 emberből naponta kettőnek kell meghalnia éhezés, alultápláltság vagy betegség következtében.

António Guterres ENSZ-főtitkár a gázai éhínséget "ember okozta katasztrófának, erkölcsi elmarasztalásnak és az emberiség kudarcának" nevezte. Azonnali tűzszünetre, a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátására és akadálytalan humanitárius hozzáférésre szólított fel.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint a gázai éhínség közvetlenül az izraeli kormány intézkedéseinek eredménye, és figyelmeztetett, hogy az éhezés miatti halálesetek háborús bűncselekménynek minősülhetnek.

Izrael ellenőrzi a Gázai övezetbe való összes bejutást. A COGAT, az izraeli hadsereg segélyszállítmányokat felügyelő szerve szerint az IPC-jelentés figyelmen kívül hagyta az izraeli adatokat a segélyszállítmányokról, és egy Izrael lejáratását célzó nemzetközi kampány része.

Az ENSZ régóta panaszkodik a Gázába történő segélyek bejuttatásának és háborús övezetben való szétosztásának akadályaira, amelyekért Izraelt és a törvénytelenséget okolja. Izrael kritizálja az ENSZ által vezetett műveletet, és a Hamászt vádolja a segélyek ellopásával, amit a fegyveresek tagadnak.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadta a parancsot Izrael: indul a teljes körű katonai invázió

Irán és Gáza miatt brutális védelmi kiadásokat vállal Izrael

Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért

Új izraeli offenzíva előtt menedékfelszereléseket szállítanak egymillió ember számára Gázába

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szeizmográf földrengés földmozgás
Globál
Földrengés volt Romániában
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility