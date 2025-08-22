Egyre rosszabb a helyzet Gázában, először regisztráltak éhínséget Afrikán kívül

A Gázai övezet egyes részein hivatalosan is éhínség alakult ki, amely várhatóan tovább terjed majd - állapította meg pénteken egy nemzetközi élelmiszerbiztonsági szervezet.

Az Integrated Food Security Phase Classification (IPC) rendszer szerint 514 000 ember - a gázai palesztinok közel negyede - éhínségtől szenved, és ez a szám szeptember végére várhatóan 641 000-re emelkedik.

A szervezet megállapította, hogy a Gázavárost magában foglaló északi régióban (Gáza kormányzóság), ahol mintegy 280 000 ember él,

már kialakult az éhínség.

Ez az első alkalom, hogy az IPC Afrikán kívül regisztrált éhínséget, és előrejelzésük szerint az éhínség feltételei a következő hónap végére kiterjednek Deir al-Balah és Hán Júnisz középső és déli területeire is.

Izrael elutasította a jelentést, hamisnak és elfogultnak nevezve azt. Az izraeli külügyminisztérium közleményben jelentette ki: "Nincs éhínség Gázában", és azzal vádolta az IPC-t, hogy felmérését részleges, nagyrészt a Hamásztól származó adatokra alapozta, figyelmen kívül hagyva a közelmúltbeli élelmiszer-beáramlást.

Egy térség éhínséggé nyilvánításához a lakosság legalább 20%-ának kell súlyos élelmiszerhiánytól szenvednie, a gyermekek egyharmadának súlyosan alultápláltnak kell lennie, és minden 10 000 emberből naponta kettőnek kell meghalnia éhezés, alultápláltság vagy betegség következtében.

António Guterres ENSZ-főtitkár a gázai éhínséget "ember okozta katasztrófának, erkölcsi elmarasztalásnak és az emberiség kudarcának" nevezte. Azonnali tűzszünetre, a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátására és akadálytalan humanitárius hozzáférésre szólított fel.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint a gázai éhínség közvetlenül az izraeli kormány intézkedéseinek eredménye, és figyelmeztetett, hogy az éhezés miatti halálesetek háborús bűncselekménynek minősülhetnek.

Izrael ellenőrzi a Gázai övezetbe való összes bejutást. A COGAT, az izraeli hadsereg segélyszállítmányokat felügyelő szerve szerint az IPC-jelentés figyelmen kívül hagyta az izraeli adatokat a segélyszállítmányokról, és egy Izrael lejáratását célzó nemzetközi kampány része.

Az ENSZ régóta panaszkodik a Gázába történő segélyek bejuttatásának és háborús övezetben való szétosztásának akadályaira, amelyekért Izraelt és a törvénytelenséget okolja. Izrael kritizálja az ENSZ által vezetett műveletet, és a Hamászt vádolja a segélyek ellopásával, amit a fegyveresek tagadnak.

Forrás: Reuters

