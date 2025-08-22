  • Megjelenítés
Ellentámadásba lendült az ukrán hadsereg: váratlan sikert arattak a Donbaszban
Ellentámadásba lendült az ukrán hadsereg: váratlan sikert arattak a Donbaszban

Az elmúlt időszakban a fontvonalon nem túl sok sikerről számolhatnak be az ukránok, de most Donyeck megye középső részén változni látszik a helyzet.

A beszámolók szerint Ukrajna egy ellentámadással képes volt megakasztani az orosz erők lassú, de folyamatos nyugati irányú nyomulását. A siker ráadásul egy olyan szakaszon következett, ahol korábban nem nagyon volt jele, hogy az ukrán védelemnek van elegendő ereje ellentámadásba lendülni és visszaszerezni területeket. A novopavlikai frontvonalon az oroszok régóta nyomultak nyugat felé, lassan elérték a megye határát is, ám ekkor meghátrálásra kényszerítette őket az ukrán védelem.

Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző szerint az ukránok Zelenyi Hai településről kelet felé szorították az oroszokat, ezzel az elmúlt öt napban ez már a harmadik falu, amely felett visszaszerezték a felügyeletet Donyeck megyében. Fontos megjegyezni, hogy

ez önmagában még nem jelenti a trendek megfordulását, a frontszakaszok döntő többségében még mindig Moszkvának kedvező a helyzet.

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Portfolio

