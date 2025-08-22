  • Megjelenítés
Felvételek érkeztek a munkácsi orosz rakétatámadásról
Felvételek érkeztek a munkácsi orosz rakétatámadásról

A The New Voice of Ukraine több felvételt is közzétett, amelyeket a munkácsi Flex gyár elleni, augusztus 21-i támadást követően készítettek.

Augusztus 21-én hajnali fél 5-kor orosz rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkácson található Flex gyárat. Az üzem súlyos sérüléseket szenvedett, a helyi beszámolók két rakéta becsapódásáról beszéltek. A gyárban több százan tartózkodtak a detonációk pillanatában, jelenleg összesen 23 sérültről tudni. A riasztás pillanatában mindenkit igyekeztek egy speciálisan erre kialakított területre evakuálni, a cikk szerint a gyors cselekvés életeket mentett. Még a késő délutáni órákban is kavargó füstről számoltak be a helyszínen tartózkodók.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök az esetet követően arról posztolt, hogy a gyárban kávéfőzőket állított elő, ezért különösen érthetetlen, hogy Moszkva célpontnak jelölte.

A jól begyakorolt ​​légitámadási eljárásoknak köszönhetően mind a 600 műszakban dolgozó munkás azonnal menedékhelyre vonult. Ez életeket mentett – sérülés nem történt. Hálás vagyok a vállalat vezetésének, hogy a biztonságot helyezték előtérbe

– hangsúlyozta.

A háború 2022 februári kirobbanása óta ez volt az első alkalom, hogy Moszkva a magyar határ közelében fekvő Munkács városát lőtte.

Címlapkép forrása: Kinopoint via Wikimedia Commons

