Hatalmas füst emelkedett a megszállt félszigeten: Mohadzser-6-osok semmisültek meg

Az ukrán haditengerészet augusztus 22-i közleménye szerint a támadás során megsemmisítettek három Mohadzser-6 és két Forpost típusú drónt a megszállt félszigeten található Herszonesz repülőtéren. A közlemény szerint Oroszország ezeket a drónokat a Fekete-tengeren zajló felszíni tevékenységek megfigyelésére használja. Az iráni gyártmányú Mohadzser-6 drónok nagy hatótávolságú eszközök, amelyek akár 200 kilométeres távolságra is eljuthatnak.
Oroszország a Forpost drónokat már a 2014-es invázió óta bevetette Ukrajna ellen. A 2022-ben kezdődött teljes körű háború kitörése után ezeket az eszközöket főként a déli területeken használták a Fekete-tengeri Flotta légiereje révén, célpontjaik között szerepeltek az ukrán Bastion parti rakétarendszerek is.
Ukrainian forces destroy Russian drone base in CrimeaThe General Staff reported that Ukraine’s Navy struck a Russian drone base at the Khersones airfield in occupied Crimea.The strike destroyed up to three Mohajer-6 and two Forpost UAVs — drones Russia had been using for… pic.twitter.com/APWfbboDFz https://t.co/APWfbboDFz— NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2025
A támadáshoz használt fegyver pontos típusa, valamint a csapás időpontja egyelőre nem ismert.
Ukrajna a 2022-es teljes körű invázió kezdete óta fokozta a Krím-félszigeten található katonai infrastruktúra elleni csapásokat. Augusztus elején az ukrán erők állítólag eltalálták a Jenyiszej radarállomást is, amely Oroszország fejlett Sz-500-as légvédelmi rendszerének egyik komponense a megszállt félszigeten.
Címlapkép forrása: US Navy, Public domain, via Wikimedia Commons
