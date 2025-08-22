  • Megjelenítés
Határozottan visszadobta Zelenszkij Oroszország legújabb békefeltételét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan elutasítja az oroszok legújabb fölvetését, mely szerint Oroszországnak is biztonsági garanciákra van szüksége a háború után - írta meg az Ukrainszka Pravda.

Az ukrán elnök a NATO főtitkárával, Mark Rutte-val tartott közös sajtótájékoztatón reagált Oroszország legújabb felvetésére.

Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége, hogy mi, gyermekeink és unokáink világosan tudjuk: Oroszország nem fog megtámadni minket. Ezek biztonsági garanciák az agresszorral szemben... Mert az agresszor Oroszország"

- hangsúlyozta Zelenszkij.

Amikor Oroszország biztonsági garanciák kérdését veti fel, őszintén szólva nem tudom, ki fenyegeti őket. Ők támadtak meg minket... És nem igazán értem, milyen garanciákra van szüksége egy agresszornak"

- tette hozzá az ukrán elnök.

Zelenszkij kiemelte, hogy az európai partnerek azt szeretnék biztosítani, hogy a háború ne ismétlődhessen meg, és hogy

"az egyetlen kiváltó ok ebben Oroszország".

Korábban, augusztus 20-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy nemcsak az Egyesült Államoknak, az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak és Kínának kellene biztonsági garanciákat nyújtania Ukrajnának, hanem Oroszországnak is.

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

