Határozottan visszadobta Zelenszkij Oroszország legújabb békefeltételét

Az ukrán elnök a NATO főtitkárával, Mark Rutte-val tartott közös sajtótájékoztatón reagált Oroszország legújabb felvetésére.

Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége, hogy mi, gyermekeink és unokáink világosan tudjuk: Oroszország nem fog megtámadni minket. Ezek biztonsági garanciák az agresszorral szemben... Mert az agresszor Oroszország"

- hangsúlyozta Zelenszkij.

Amikor Oroszország biztonsági garanciák kérdését veti fel, őszintén szólva nem tudom, ki fenyegeti őket. Ők támadtak meg minket... És nem igazán értem, milyen garanciákra van szüksége egy agresszornak"

- tette hozzá az ukrán elnök.

Zelenszkij kiemelte, hogy az európai partnerek azt szeretnék biztosítani, hogy a háború ne ismétlődhessen meg, és hogy

"az egyetlen kiváltó ok ebben Oroszország".

Korábban, augusztus 20-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy nemcsak az Egyesült Államoknak, az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak és Kínának kellene biztonsági garanciákat nyújtania Ukrajnának, hanem Oroszországnak is.