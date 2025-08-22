Itt lehet a fordulat: úgy tűnik, Oroszország hajlandó engedni Trumpnak

Az utóbbi napok egyre elutasítóbbnak tűnő diplomáciai üzengetése után fordulat látszik beállni az orosz-ukrán béketárgyalások ügyében.

Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz számolt be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szavairól, aki elmondta, hogy Oroszország hajlandó a rugalmasságra néhány nyugati javaslatot illetően, erről még Alaszka után beszéltek Donald Trump amerikai elnökkel.

Trump elnök Anchorage után számos olyan pontot javasolt, amelyeket mi is osztunk, és némelyikben megállapodtunk abban, hogy bizonyos rugalmasságot mutatunk

– mondta el az amerikai NBC News hírcsatornánk adott interjúja közben.

Az nem derült ki, hogy melyik pontokban hajlandó engedni Moszkva, ám az elmúlt napok eseményei alapján nem igazán látszódik a közeledés a felek között. A legfontosabb vitás pontot a biztonsági garanciák és a területi kérdések jelentik, de

Kijev például visszautasította, hogy az orosz államnyelvként legyen elismerve, valamint az orosz ortodox egyház engedélyezését sem támogatja.

Címlapkép forrása: mid.ru via Wikimedia Commons