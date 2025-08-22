  • Megjelenítés
Ez lenne a kanyarban előzés? Élőben nézhetjük, ahogy elhúz mellettünk a régió
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Globál

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Portfolio
Oroszország szerte korlátozásokat vezetnek be a régiók az üzemanyag-vásárlásra, valamint Moszkva egyre inkább Fehéroroszország felé fordul a beszerzést illetően – írja az ukrán hírszerzés a honlapján. Válaszolt Volodimir Zelenszkij Oroszország két fontos követelésére a háború lezárása kapcsán: Moszkva az orosz, mint ukrajnai államnyelv bevezetését, valamint az orosz ortodox egyház, mint engedélyezett vallási szervezet visszaállítását követeli Kijevtől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.
Támadásba lendült volna az orosz hadsereg, de egy szabotázsakció mindent megváltoztatott

Az RBC Ukraine beszámolója szerint egyre több olyan orosz katona van, aki ellenáll a parancsoknak.

Támadásba lendült volna az orosz hadsereg, de egy szabotázsakció mindent megváltoztatott
23-ra emelkedett a munkácsi orosz támadásban megsérültek száma

Augusztus 21-én hajnalban orosz rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkács egyik amerikai tulajdonban lévő üzemét. A gyártócsarnok épülete felgyulladt, többen megsérültek. A helyi hatóságok csütörtök késő este arról számoltak be, hogy immáron 23 sebesültről tudnak.

(Ukrajinszka Pravda)

Váratlant húzott az amerikai hírszerzés: Washington elvágta az együttműködést a béketárgyalások miatt

Tulsi Gabbard, az amerikai nemzetbiztonsági igazgató megtiltotta, hogy az Egyesült Államok megossza a Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokkal kapcsolatos hírszerzési információkat az Öt Szem szövetségeseivel - számolt be a CBS News.

Váratlant húzott az amerikai hírszerzés: Washington elvágta az együttműködést a béketárgyalások miatt
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images

orosz katonák emr gyakorló háború orosz ukrán háború ukrajna oroszország hadsereg stock
Globál
Támadásba lendült volna az orosz hadsereg, de egy szabotázsakció mindent megváltoztatott
Pénzcentrum
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
