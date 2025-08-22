Támadásba lendült volna az orosz hadsereg, de egy szabotázsakció mindent megváltoztatott
Az RBC Ukraine beszámolója szerint egyre több olyan orosz katona van, aki ellenáll a parancsoknak.
23-ra emelkedett a munkácsi orosz támadásban megsérültek száma
Augusztus 21-én hajnalban orosz rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkács egyik amerikai tulajdonban lévő üzemét. A gyártócsarnok épülete felgyulladt, többen megsérültek. A helyi hatóságok csütörtök késő este arról számoltak be, hogy immáron 23 sebesültről tudnak.
Váratlant húzott az amerikai hírszerzés: Washington elvágta az együttműködést a béketárgyalások miatt
Tulsi Gabbard, az amerikai nemzetbiztonsági igazgató megtiltotta, hogy az Egyesült Államok megossza a Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokkal kapcsolatos hírszerzési információkat az Öt Szem szövetségeseivel - számolt be a CBS News.
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images
Hamarosan újra felszáll Amerika szupertitkos űrrepülőgépe
Rengeteg a kérdőjel a szerkezet körül.
Furcsa videó: nagyon úgy néz ki, visszatért a frontra az ukránok legendás fegyvere
Ráadásul egy komoly újítással.
Máris zátonyra futottak a béketárgyalások? - Újabb követeléssel állt elő Oroszország
Egyesek már időhúzásnak tartják Moszkva lépéseit.
Aggódhat Európa: hatalmas orosz komplexum épül a határán, az egész NATO-ra veszélyt jelent
Hamarosan bevetésre kész.
Szintet lépett az orosz állam: fokozzák a saját állampolgáraik ellenőrzését
Egyre inkább figyelik az internetet.
Lesújtó számok érkeztek: évtizedek óta nem volt ilyen szinten az erdőtüzek pusztítása Európában
Hatalmas területek váltak a tűz martalékává.
Katonai lépésekről egyeztet az Egyesült Államok Európával, asztalhoz ültetnék Oroszországot
Nagy kérdés, mit érnek el ezzel Putyinnál.
Készülhet valamire Kína: így függetlenednének még inkább az USA-tól
Bejelentést tett az ország egyik nagy AI-fejlesztője.
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?