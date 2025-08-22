Kiadták a parancsot: előkerülnek a gépfegyverek Washingtonban

A döntés értelmében a gárdisták a következő napokban már

fegyverrel láthatják el szolgálatukat.

Az új felhatalmazás lehetővé teszi, hogy a katonák akár a magas bűnözési rátával küzdő negyedekben is járőrözzenek és rendfenntartó feladatokat végezzenek.

Donald Trump elnök csütörtökön meglátogatta a Nemzeti Gárda személyzetét, ahol jelezte, hogy a katonai alakulat nagyobb szerepet fog játszani a főváros rendfenntartásában.

Erősnek és keménynek kell lennetek. Végeznetek kell a munkátokat. Bármit, ami a feladatotok elvégzéséhez szükséges"

- mondta a gárdistáknak.

Egy védelmi tisztviselő pénteken megerősítette, hogy a védelmi miniszter utasítására a washingtoni bűnözési ráta csökkentésére irányuló misszióban részt vevő katonák hamarosan szolgálati fegyverekkel látják el feladatukat, összhangban küldetésükkel és kiképzésükkel.

Trump a múlt héten kijelentette, hogy a bűnözés ellenőrizhetetlenné vált Washingtonban, és átveszi a rendőrségi műveletek irányítását.

Egyúttal 800 tagot rendelt aktív szolgálatra a Nemzeti Gárdából. A katonák kezdetben fegyver nélkül teljesítettek szolgálatot népszerű turisztikai helyszíneken.

Az elnök azóta jelentősen bővítette a kezdeményezést, további csapatokat kérve a környező államokból. Hat republikánus kormányzó teljesítette a kérést, így Louisiana, Tennessee, Ohio, Dél-Karolina és Mississippi államokból is érkeztek katonák. A műveleteket felügyelő katonai munkacsoport szerint csütörtök reggelig a legtöbb csapat megérkezett, így a fővárosban állomásozó erők létszáma közel 2000 főre emelkedett.

