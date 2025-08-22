  • Megjelenítés
Kiadták a parancsot: előkerülnek a gépfegyverek Washingtonban
Globál

Kiadták a parancsot: előkerülnek a gépfegyverek Washingtonban

Portfolio
Pete Hegseth védelmi miniszter engedélyezte, hogy a Washingtonban állomásozó Nemzeti Gárda tagjai fegyvert viseljenek szolgálat közben. Ez jelentősen kibővítheti a közel 2000 fős kontingens tevékenységi körét a fővárosban - tudósított az ABC News.

A döntés értelmében a gárdisták a következő napokban már

fegyverrel láthatják el szolgálatukat.

Az új felhatalmazás lehetővé teszi, hogy a katonák akár a magas bűnözési rátával küzdő negyedekben is járőrözzenek és rendfenntartó feladatokat végezzenek.

Donald Trump elnök csütörtökön meglátogatta a Nemzeti Gárda személyzetét, ahol jelezte, hogy a katonai alakulat nagyobb szerepet fog játszani a főváros rendfenntartásában.

Erősnek és keménynek kell lennetek. Végeznetek kell a munkátokat. Bármit, ami a feladatotok elvégzéséhez szükséges"

- mondta a gárdistáknak.

Egy védelmi tisztviselő pénteken megerősítette, hogy a védelmi miniszter utasítására a washingtoni bűnözési ráta csökkentésére irányuló misszióban részt vevő katonák hamarosan szolgálati fegyverekkel látják el feladatukat, összhangban küldetésükkel és kiképzésükkel.

Trump a múlt héten kijelentette, hogy a bűnözés ellenőrizhetetlenné vált Washingtonban, és átveszi a rendőrségi műveletek irányítását.

Egyúttal 800 tagot rendelt aktív szolgálatra a Nemzeti Gárdából. A katonák kezdetben fegyver nélkül teljesítettek szolgálatot népszerű turisztikai helyszíneken.

Az elnök azóta jelentősen bővítette a kezdeményezést, további csapatokat kérve a környező államokból. Hat republikánus kormányzó teljesítette a kérést, így Louisiana, Tennessee, Ohio, Dél-Karolina és Mississippi államokból is érkeztek katonák. A műveleteket felügyelő katonai munkacsoport szerint csütörtök reggelig a legtöbb csapat megérkezett, így a fővárosban állomásozó erők létszáma közel 2000 főre emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a bejelentés: három másik államból is kap katonákat Trump példátlan missziója

Fegyveres katonákat vetnek be Washington DC-ben – Trump kiadta a parancsot

Rendkívüli jelenetek a Trump által megszállt főváros utcáin: videóra vették, amiért csattant a bilincs

Címlapkép forrása: Public Domain / Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Heszonban
Globál
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility