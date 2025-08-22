Kiment az FBI Trump egyik legnagyobb kritikusához - Az otthonát és az irodáját is megszállták

A pénteki rajtaütés egy

nemzetbiztonsági nyomozás része, amely minősített dokumentumokat keres"

- közölte egy, az ügyet ismerő forrás az NBC News-zal.

A gyanú szerint Bolton titkosított iratokkal kapcsolatosan szivárogtathatott a sajtónak.

A nyomozás még Biden elnöksége alatt kezdődött, de nem haladt előre jelentősen, mielőtt Biden januárban távozott hivatalából. Bolton 2018 áprilisától 2019 szeptemberéig szolgált Trump nemzetbiztonsági tanácsadójaként, azóta pedig rendszeresen kritizálja az elnököt, főleg külpolitikai döntésekkel kapcsolatosan.

Trump újságíróknak elmondta, hogy nem tudott a házkutatásról, de várhatóan később tájékoztatják róla. Az elnök hozzátette, hogy "nem rajongója John Boltonnak", és "aljas embernek" nevezte őt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images