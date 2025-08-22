  • Megjelenítés
Kiment az FBI Trump egyik legnagyobb kritikusához - Az otthonát és az irodáját is megszállták
Kiment az FBI Trump egyik legnagyobb kritikusához - Az otthonát és az irodáját is megszállták

Házkutatást tartott az FBI John Bolton otthonában és irodájában - jelentette a CNBC. A férfi Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója volt, aki az elnök egyik leghangosabb kritikusává nőtte ki magát.

nemzetbiztonsági nyomozás része, amely minősített dokumentumokat keres"

- közölte egy, az ügyet ismerő forrás az NBC News-zal.

A gyanú szerint Bolton titkosított iratokkal kapcsolatosan szivárogtathatott a sajtónak.

A nyomozás még Biden elnöksége alatt kezdődött, de nem haladt előre jelentősen, mielőtt Biden januárban távozott hivatalából. Bolton 2018 áprilisától 2019 szeptemberéig szolgált Trump nemzetbiztonsági tanácsadójaként, azóta pedig rendszeresen kritizálja az elnököt, főleg külpolitikai döntésekkel kapcsolatosan.

Trump újságíróknak elmondta, hogy nem tudott a házkutatásról, de várhatóan később tájékoztatják róla. Az elnök hozzátette, hogy "nem rajongója John Boltonnak", és "aljas embernek" nevezte őt.

