Az orosz légierő augusztus 21-én újabb csomag Szu-35Sz vadászgépeket vett át. Oleg Jevtusenko, a gyártó Rosztek vezérigazgatója elmondta, hogy ez idén már a sokadik csomag, amit átadnak az orosz légierőnek. Kiemelte, hogy a Szu-35Sz nagy hatótávolságú levegő-levegő és levegő-föld rakétákkal van felszerelve, valamint fejlett elektronikus elhárító és védelmi rendszerrel rendelkezik. Az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) hangsúlyozta, hogy a vadászgépek széles körben bevethetők, beleértve a kísérő feladatokat és a földi célpontok védelmét is. A legutóbbi szállítmány a júniusi és márciusi orosz, valamint az algériai légierőnek történt márciusi átadást követi.

Bár 2024-ben csak négy Szu-35Sz szállítmányt erősítettek meg az orosz légierő számára, és a gyártás évi körülbelül 14 repülőgépnél maradt, Vadim Badeha, a UAC vezérigazgatója májusban megerősítette, hogy dolgoznak a gyártás bővítésén. A döntést valószínűleg az orosz vadászgépflotta bővítésének tervei és a jelentős új külföldi megrendelések kilátásai befolyásolták. Algéria mellett több forrás szerint Irán is várhatóan 2025 végéig hadrendbe állítja első Szu-35-öseit, miután a régóta pletykált teheráni megrendelést januárban megerősítették.

További értékesítések lehetőségét, különösen Észak-Korea felé is széles körben feltételezik, bár egyes források szerint a koreai légierő valószínűleg a fejlettebb Szu-57-es vadászgépek beszerzését részesíti előnyben.

A Szu-35 vonzerejét a külföldi ügyfelek számára várhatóan növeli az új fegyverek és alrendszerek integrálása.

Jelentős fejlesztés volt a R-77M levegő-levegő rakéta integrálása júliusban, amely csökkentette a korábban jelentős különbséget a látótávolságon túli célzási képességekben az amerikai és kínai riválisokhoz képest.

A NATO által "Flanker-E+" néven ismert Szu-35Sz gyártó által ismertetett műszaki paraméterei impozánsak: 34,5 tonnás maximális felszállótömeggel, 2500 km/h csúcssebességgel és 20 000 méteres szolgálati csúcsmagassággal rendelkezik. Bevetési hatósugara 1500-4500 kilométer között változik. Fegyverzetéhez tartozik egy 30 mm-es gépágyú, különböző hatótávolságú levegő-levegő rakéták, H-sorozatú hajók elleni rakéták, valamint irányított és nem irányított bombák.

