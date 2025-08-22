Komoly erősítést kap az orosz légierő: modernizált Szu-35Sz-ek jönnek

Az orosz légierő augusztus 21-én újabb csomag Szu-35Sz vadászgépeket vett át. Oleg Jevtusenko, a gyártó Rosztek vezérigazgatója elmondta, hogy ez idén már a sokadik csomag, amit átadnak az orosz légierőnek. Kiemelte, hogy a Szu-35Sz nagy hatótávolságú levegő-levegő és levegő-föld rakétákkal van felszerelve, valamint fejlett elektronikus elhárító és védelmi rendszerrel rendelkezik. Az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) hangsúlyozta, hogy a vadászgépek széles körben bevethetők, beleértve a kísérő feladatokat és a földi célpontok védelmét is. A legutóbbi szállítmány a júniusi és márciusi orosz, valamint az algériai légierőnek történt márciusi átadást követi.
Bár 2024-ben csak négy Szu-35Sz szállítmányt erősítettek meg az orosz légierő számára, és a gyártás évi körülbelül 14 repülőgépnél maradt, Vadim Badeha, a UAC vezérigazgatója májusban megerősítette, hogy dolgoznak a gyártás bővítésén. A döntést valószínűleg az orosz vadászgépflotta bővítésének tervei és a jelentős új külföldi megrendelések kilátásai befolyásolták. Algéria mellett több forrás szerint Irán is várhatóan 2025 végéig hadrendbe állítja első Szu-35-öseit, miután a régóta pletykált teheráni megrendelést januárban megerősítették.
További értékesítések lehetőségét, különösen Észak-Korea felé is széles körben feltételezik, bár egyes források szerint a koreai légierő valószínűleg a fejlettebb Szu-57-es vadászgépek beszerzését részesíti előnyben.
A Szu-35 vonzerejét a külföldi ügyfelek számára várhatóan növeli az új fegyverek és alrendszerek integrálása.
Jelentős fejlesztés volt a R-77M levegő-levegő rakéta integrálása júliusban, amely csökkentette a korábban jelentős különbséget a látótávolságon túli célzási képességekben az amerikai és kínai riválisokhoz képest.
A NATO által "Flanker-E+" néven ismert Szu-35Sz gyártó által ismertetett műszaki paraméterei impozánsak: 34,5 tonnás maximális felszállótömeggel, 2500 km/h csúcssebességgel és 20 000 méteres szolgálati csúcsmagassággal rendelkezik. Bevetési hatósugara 1500-4500 kilométer között változik. Fegyverzetéhez tartozik egy 30 mm-es gépágyú, különböző hatótávolságú levegő-levegő rakéták, H-sorozatú hajók elleni rakéták, valamint irányított és nem irányított bombák.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kíméletlenül levadászták az ukránok Oroszország egyik legbrutálisabb fegyverét: levegőbe repült a TOSz-1-es
Megsemmisült a nehéz lángszóró.
Orbán Viktor elárulta: meghosszabbítja az árrésstopot a kormány
Azt még nem tudni, meddig.
Kegyetlenül megsarcolná a bankokat Lengyelország
A katonai kiadásokra kell a pénz.
Gyarmati István: Európa nem fogja túlélni ebben a formában
Ha nem cselekszik a kihívások leküzdése érdekében.
Elképesztő találat: hamarosan rekord mennyiségű olaj szökik a felszínre!
Az Orlen jelentette be.
Ismét megtámadták az Auchant - Több százezer ügyfél érintett
Nem ez az első eset.
Félmillió ember marad víz nélkül egy EU-tagországban – egy tanulságos történet Magyarország számára
Nyaranta egyre inkább hozzá kell majd szoknunk a felkvótázott vízadagokra.
Az Nvidia állítólag leállította a Kínának szánt chipek gyártását
Tovább bonyolódik a sztori.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.