Lavrov: egyelőre nem lesz Putyin-Zelenszkij találkozó
Egyelőre nem lesz találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök köz, mivel "egyáltalán nem áll készen" az erre vonatkozó napirend - idézi az NBC News Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy egyelőre

nem terveznek találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.

Putyin akkor áll készen Zelenszkijjel való találkozóra, amikor a csúcstalálkozó napirendje elkészül, és ez a napirend egyáltalán nem áll készen"

- nyilatkozta Lavrov. Az orosz diplomata szerint Putyin elnök egyértelművé tette, hogy csak akkor hajlandó találkozni, ha a megbeszélésnek valódi elnöki napirendje lesz, és azt sugallta, hogy Ukrajna akadályozza a béke felé való haladást.

A Fehér Ház egy csúcstalálkozó helyszínének és időpontjának biztosításán dolgozik Trump alaszkai Putyinnal való találkozója, valamint a Zelenszkijjel és európai vezetőkkel Washingtonban folytatott megbeszélései után.

Oroszország azonban jelezte, hogy nem siet a Putyin-Zelenszkij személyes találkozóval.

Lavrov nyilatkozata előtt röviddel Oroszország végrehajtotta legnagyobb támadását július eleje óta, közel 600 drónt és 40 ballisztikus és cirkálórakétát indítva csütörtök éjszaka.

