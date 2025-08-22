Lavrov: egyelőre nem lesz Putyin-Zelenszkij találkozó

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy egyelőre

nem terveznek találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.

Putyin akkor áll készen Zelenszkijjel való találkozóra, amikor a csúcstalálkozó napirendje elkészül, és ez a napirend egyáltalán nem áll készen"

- nyilatkozta Lavrov. Az orosz diplomata szerint Putyin elnök egyértelművé tette, hogy csak akkor hajlandó találkozni, ha a megbeszélésnek valódi elnöki napirendje lesz, és azt sugallta, hogy Ukrajna akadályozza a béke felé való haladást.

A Fehér Ház egy csúcstalálkozó helyszínének és időpontjának biztosításán dolgozik Trump alaszkai Putyinnal való találkozója, valamint a Zelenszkijjel és európai vezetőkkel Washingtonban folytatott megbeszélései után.

Oroszország azonban jelezte, hogy nem siet a Putyin-Zelenszkij személyes találkozóval.

Lavrov nyilatkozata előtt röviddel Oroszország végrehajtotta legnagyobb támadását július eleje óta, közel 600 drónt és 40 ballisztikus és cirkálórakétát indítva csütörtök éjszaka.

