  • Megjelenítés
Lecsaptak a Magyar Madarai – Lángokban a Barátság kőolajvezeték
Globál

Lecsaptak a Magyar Madarai – Lángokban a Barátság kőolajvezeték

Portfolio
Újabb támadást intézett Ukrajna augusztus 22-re virradóra a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték ellen – közölte az Ukrajinszka Pravda.

A beszámoló szerint az ukrán 14. drónezred kamikaze eszközökkel támadt a csővezeték egyik állomására. Az esetről a pilóta nélküli erők parancsnoka, a magyar származású Robert Brovdi, akinek a hívójele a „Magyar” a közösségi médiában számolt be a történtekről: kifejtette, hogy az akciót még augusztus 21-én késő este hajtották végre a „Madarai”, videót is megosztott.

A bejegyzésének különlegessége, hogy magyarul is odaírta, hogy „Ruszkik haza!”.

A támadás az Unecsa olajterminált érte, ez a Barátság kőolajvezeték legnagyobb központjának számít. Ez a rész a Transznyeftyproduct holdingtársaság tulajdonában van, az orosz védelmi ipari bázis ellátásában vesz részt. Az állomás legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a kőolaj zavartalan szállítását a mintegy 9000 kilométer hosszú vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé.

Ez már sorozatban a harmadik alkalom, hogy Ukrajna csapást mér a vezetékre, korábban augusztus 12-ről 13-ra, majd 17-ről 18-ra virradó hajnalra is találatok érték a Barátságot. Kijev az elmúlt időben nem ezt az egy kritikus infrastruktúrát támadja Oroszországban,

több finomítót is lebombáztak, ezzel jelentősen csökkentve a kapacitást az országban, bizonyos helyeken ellátási problémákat előidézve.

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Heszonban
Globál
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility