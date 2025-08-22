Lecsaptak a Magyar Madarai – Lángokban a Barátság kőolajvezeték

A beszámoló szerint az ukrán 14. drónezred kamikaze eszközökkel támadt a csővezeték egyik állomására. Az esetről a pilóta nélküli erők parancsnoka, a magyar származású Robert Brovdi, akinek a hívójele a „Magyar” a közösségi médiában számolt be a történtekről: kifejtette, hogy az akciót még augusztus 21-én késő este hajtották végre a „Madarai”, videót is megosztott.

Ukrainian drones strike “Druzhba” againOn the night of August 22, Ukrainian drones attacked the Unecha oil pumping station in Russia’s Bryansk region. The strike was carried out by the 14th regiment of Ukraine’s Drone Forces under the command of Robert Brovdi (“Madyar”).… pic.twitter.com/GItF5mzsyT https://t.co/GItF5mzsyT — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2025

A bejegyzésének különlegessége, hogy magyarul is odaírta, hogy „Ruszkik haza!”.

A támadás az Unecsa olajterminált érte, ez a Barátság kőolajvezeték legnagyobb központjának számít. Ez a rész a Transznyeftyproduct holdingtársaság tulajdonában van, az orosz védelmi ipari bázis ellátásában vesz részt. Az állomás legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a kőolaj zavartalan szállítását a mintegy 9000 kilométer hosszú vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé.

Ez már sorozatban a harmadik alkalom, hogy Ukrajna csapást mér a vezetékre, korábban augusztus 12-ről 13-ra, majd 17-ről 18-ra virradó hajnalra is találatok érték a Barátságot. Kijev az elmúlt időben nem ezt az egy kritikus infrastruktúrát támadja Oroszországban,

több finomítót is lebombáztak, ezzel jelentősen csökkentve a kapacitást az országban, bizonyos helyeken ellátási problémákat előidézve.

Címlapkép forrása: Portfolio