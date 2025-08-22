  • Megjelenítés
Lelőtték az orosz szuperdrónt: ilyen Orlant még nem látott a világ
Globál

Lelőtték az orosz szuperdrónt: ilyen Orlant még nem látott a világ

Portfolio
Egy olyan Orlan drónt semmisített meg az ukrán haderő, amely kisebb, FPV kamikaze drónokat hordozott a célterületre - ez az első ilyen fejlesztés, melyet a dróntípussal kapcsolatosan azonosítottak - tudósított az Ukrainszka Pravda.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Orlan egy orosz felderítődrón, az ukrajnai háborúban fontos szerepet játszik, de

ez az első eset, hogy egy ilyen, drónhordozóvá átalakított Orlant megsemmisítettek az ukrán erők.

A közzétett fényképeken jól látható, hogy az Orlan szárnyai alatt FPV drónok voltak elhelyezve. Ezek olyan egyszer használatos, robbanószerrel megrakott kamikaze-drónok, melyeket virtuálisvalóság-szemüvegen keresztül lehet célra irányítani.

Érdemes megjegyezni, hogy hasonló hordozóeszközök fejlesztése Ukrajna számára is folyamatban van. A német Quantum Systems vállalat egy Sparta nevű hordozódrónt készít az ukrán védelmi erők részére, amely képes lesz két FPV drónt akár 200 kilométeres távolságra is elszállítani.

Az ilyen fejlesztések lényege, hogy lényegesen megnövelik velük az alapvetően rövid hatótávolságú, olcsó és egyszerű FPV drónok csapásmérő távolságát.

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép: Mil.ru / a címlapkép illusztráció.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Heszonban
Globál
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility