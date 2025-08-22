Lelőtték az orosz szuperdrónt: ilyen Orlant még nem látott a világ

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az Orlan egy orosz felderítődrón, az ukrajnai háborúban fontos szerepet játszik, de

ez az első eset, hogy egy ilyen, drónhordozóvá átalakított Orlant megsemmisítettek az ukrán erők.

A közzétett fényképeken jól látható, hogy az Orlan szárnyai alatt FPV drónok voltak elhelyezve. Ezek olyan egyszer használatos, robbanószerrel megrakott kamikaze-drónok, melyeket virtuálisvalóság-szemüvegen keresztül lehet célra irányítani.

Érdemes megjegyezni, hogy hasonló hordozóeszközök fejlesztése Ukrajna számára is folyamatban van. A német Quantum Systems vállalat egy Sparta nevű hordozódrónt készít az ukrán védelmi erők részére, amely képes lesz két FPV drónt akár 200 kilométeres távolságra is elszállítani.

Az ilyen fejlesztések lényege, hogy lényegesen megnövelik velük az alapvetően rövid hatótávolságú, olcsó és egyszerű FPV drónok csapásmérő távolságát.

Címlapkép: Mil.ru / a címlapkép illusztráció.