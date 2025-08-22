Lukasenka: hamarosan vége a háborúnak, jobb, ha Ukrajna azonnal kapitulál

Mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek ma „meg kellene állnia” és „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják – idézi Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt a TASZSZ hírügynökség.

Oroszország szövetségese úgy látja:

sosem voltunk még ilyen közel a konfliktus végéhez és egy orosz-ukrán békemegállapodáshoz.”

Úgy látja, „a világ szempontjából” fontosabb, hogy a háborúban az orosz álláspontnak megfelelő béke szülessen.

Ma Oroszország uralja a frontot. Ez nagyon veszélyes Ukrajnának. Ukrajnának már ma le kéne állnia, békeszerződést kell kötnie, másképpen egész Ukrajna elveszik”

– fogalmazott a minszki vezető.

Arra is kitért, hogy szerinte Donald Trump amerikai elnök le akarja zárni a háborút és nem is léphet ki a mediátor szerepből, viszont az eddigi fejlemények alapján „nem tűnik boldognak.”

Aljakszandr Lukasenka és Fehororszország Oroszország legszorosabb szövetségese, a 2022-es invázió elején aktívan támogatta az orosz haderőt az Ukrajna ellen indított invázióban. Véleménye tehát nem nevezhető elfogulatlannak.

