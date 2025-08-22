  • Megjelenítés
Lukasenka: hamarosan vége a háborúnak, jobb, ha Ukrajna azonnal kapitulál
Globál

Lukasenka: hamarosan vége a háborúnak, jobb, ha Ukrajna azonnal kapitulál

Portfolio
Mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek ma „meg kellene állnia” és „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják – idézi Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt a TASZSZ hírügynökség.

Oroszország szövetségese úgy látja:

sosem voltunk még ilyen közel a konfliktus végéhez és egy orosz-ukrán békemegállapodáshoz.”

Úgy látja, „a világ szempontjából” fontosabb, hogy a háborúban az orosz álláspontnak megfelelő béke szülessen.

Ma Oroszország uralja a frontot. Ez nagyon veszélyes Ukrajnának. Ukrajnának már ma le kéne állnia, békeszerződést kell kötnie, másképpen egész Ukrajna elveszik”

– fogalmazott a minszki vezető.

Arra is kitért, hogy szerinte Donald Trump amerikai elnök le akarja zárni a háborút és nem is léphet ki a mediátor szerepből, viszont az eddigi fejlemények alapján „nem tűnik boldognak.”

Aljakszandr Lukasenka és Fehororszország Oroszország legszorosabb szövetségese, a 2022-es invázió elején aktívan támogatta az orosz haderőt az Ukrajna ellen indított invázióban. Véleménye tehát nem nevezhető elfogulatlannak.

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Heszonban
Globál
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility