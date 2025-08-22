Magas helyről jött a figyelmeztetés: Putyin csapdát készített elő Trumpnak

Kallas azt mondta, hogy az ukrajnai békemegállapodás részeként követelt „területcsere” valójában egy csapda lehet az orosz vezetés részéről. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök augusztus elején Alaszkában találkoztak, akkor mindkét vezető optimista nyilatkozatokban értékelte a megbeszélést. Valószínűleg itt is ismertette az orosz államfő azt a követelését, hogy a békéért cserébe a Donbasz teljes területét magáénak tudná. Ez a terület már 2014 óta a figyelem középpontjában van, csak innen mintegy 1,5 millió ember menekült el a harcok kirobbanása óta.

Ukrajna következetesen elutasította korábban annak a lehetőségét, hogy Oroszország megkapjon olyan területeket, amelyeket nem foglalt el katonailag, de Donald Trump vonatkozó kijelentése után nem kizárt, hogy mégis át kell adnia néhány részt. Ez az, amit Kallas csapdának gondol:

egy olyan csapda, amelybe Putyin azt akarja, hogy belesétáljunk.

A biztonsági garanciákról is szót ejtett, szerinte a legerősebb tényező ebben maga az ukrán hadsereg. Hozzátette, hogy a megbeszélések jelenlegi szakaszában még nem sok konkrétum hangzik el egy valódi elrettentő erő létrehozásáról. Kiemelte, hogy az elmondott dolgok jól hangzanak, de fontos, hogy ezek „ne csak papíron létezzenek”. Meghatározó szerepet kaphatnak ebben az európai hatalmak, de az ő pontos helyzetük még nem ismert, hogy ki és mit adna ebbe bele.

A főképviselő az alaszkai megbeszélésre is kitért. Szerinte

Putyin minden célját elérte a találkozón, ugyanis azt szerette volna az orosz elnök elérni, hogy ne sújtsák újabb szankciókkal Oroszországot, ezt sikerült is teljesíteni.

Hozzátette, hogy a Kreml vezetője tulajdonképpen egyetlen engedményt sem volt hajlandó tenni.

