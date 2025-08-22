Megkongtatta a vészharangot Amerika legfőbb riválisa: rombolók tartanak az olajhatalom felé

Peking régóta Nicolás Maduro venezuelai elnök szoros szövetségesének számít, ezért nem meglepetés, hogy a felemelkedő nagyhatalom nem vette jó néven az Egyesült Államok lépését. Mao Ning, a külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott, hogy Kína minden olyan lépést ellenez, amely sérti egy ország szuverenitását és biztonságát. Hozzátette, hogy elítél minden olyan lépést, amely beavatkozna az ország belügyeibe. Szerinte az Egyesült Államoknak „több olyan dolgot kellene tennie, amellyel elősegítheti a békét és a biztonságot Latin-Amerikában és a Karib-térségben”.

A kijelentés azért különösen fontos, mivel ezzel egy időben Caracasban fogadták Lan Hut, Kína venezuelai nagykövetét egy szívélyes találkozón.

Kína kétségtelenül az az ország, amely az emberi fejlődés koncepciójának terén a világ élvonalába tartozik

– jelentette ki Maduro az egyeztetést követően.

Az amerikai haditengerészet növekvő nyomásgyakorlása ellenére is kitart szövetségese mellett a keleti nagyhatalom, ezek a kijelentések is ezt jelzik. A Fehér Ház három rombolót és egy kétéltű századot, amely körülbelül 4000 tengerészgyalogost szállított, vezényeltek a Karib-térségbe. A washingtoni kommunikáció szerint elsősorban a térségben tevékenykedő drogkartellek dolgát szeretnék megnehezíteni, de Caracas szerint ez sokkal inkább Venezuela elleni lépésnek tekinthető. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára korábban úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök hajlandó fokozni a nyomást a kábítószerek áramlásának megfékezése érdekében. A két egymással párhuzamos kommunikáció ott ér össze, hogy közben az Egyesült Államok a „világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedőjének” titulálta Madurot, a fejére kitűzött vérdíjat pedig 50 millió dollárra emelte.

A venezuelai elnök a fenyegetésre válaszul aktiválta országa 4,5 milliós milíciáját.

Megvédjük a tengereinket, az egünket és a földjeinket. Felszabadítottuk őket. Őrizzük és járőrözünk felettük. Egyetlen birodalom sem érintheti Venezuela szent földjét

– mondta el az államfő egy televíziós beszédében.

Peking és Caracas között a kapcsolatok szorosodása még az előző elnök Hugo Chávez alatt indult meg, 2007 óta Kína mintegy 67 milliárd dollárnyi hitelt adott a dél-amerikai országnak. A két ország közötti kapcsolat alapja Venezuela hatalmas kőolajvagyona, amely világszinten az első helyre teszi a készletek rangsorában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images