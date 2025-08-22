Nehéz döntést hoztak meg az oroszok: ennek nem fognak örülni a haditechnika szerelmesei

A nemzetközi találkozót augusztus 11 és 14 között rendezték volna meg, július közepén bejelentették a szervezők, hogy a rendezvényt határozatlan ideig elhalasztják.
Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök ma aláírt egy dokumentumot, mellyel teljesen törlik az a rendezvényt, így az idén sem később, sem online nem fog megvalósulni.
A hatóságok nem indokolták meg a rendezvény törlését, de szinte biztosan azért történik meg, mert az ukrán haderő új fegyvereivel szinte bármit meg tud már támadni Oroszország európai területein, a Kreml pedig nem akarja, hogy véletlenül dróntámadás érje a fórumot a nemzetközi vendégek szeme láttára.
Azt nem tudni, jövőre lesz-e Armija fórum, de racionálisan feltételezhető, hogy ha még tartani fog a háború, nem lesz.
Az Armija fórum a világ egyik legnagyobb haditechnikai fesztiválja: Oroszország és számos nemzetközi partnere itt állítja le legmodernebb, legszofisztikáltabb haditechnikai eszközeit és évről évre megjelennek az expón teljesen új fejlesztések, innovációk is. Az eseményt rendre hatalmas nemzetközi érdeklődés övezi mind a haditechnika-rajongtók, mind pedig potenciális vásárlók részéről: békeidőben több mint 1 millió ember látogatta meg a fesztivált.
Címlapkép: Boevaya mashina, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons / A fotó a 2022-es Armija expón készült.
