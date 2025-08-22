  • Megjelenítés
FONTOS Ez lenne a kanyarban előzés? Élőben nézhetjük, ahogy elhúz mellettünk a régió
Támadásba lendült volna az orosz hadsereg, de egy szabotázsakció mindent megváltoztatott
Globál

Támadásba lendült volna az orosz hadsereg, de egy szabotázsakció mindent megváltoztatott

Portfolio
Az RBC Ukraine beszámolója szerint egyre több olyan orosz katona van, aki ellenáll a parancsoknak.

Információk szerint a Herszon megyében található orosz 24. gépesített lövészezredben történt szabotázs, mivel több jármű is felgyulladt. A cikk szerint az orosz katonák a saját felszerelésüket égetik fel, hogy ezzel is elkerüljék az ukránok elleni összecsapásokat. A lap megfogalmazása szerint ezzel a tevékenységgel nemcsak a támadást kerülik el, hanem az ukránok nyomulásához teremtik meg a feltételeket.

Azt mondják, hogy az ezredben kritikus a helyzet – egyre több a harcmegtagadás és a leszerelés elmulasztása. Ezt a parancsnokság szigorú utasításai okozták, amelyek súlyos veszteségekhez vezettek, miközben a katonák elektronikus hadviselési védelem nélkül maradtak az állásokban az ukrán drónok ellen

– írja az ukrán ATESH partizáncsoport közleménye az esetről.

A források egyben arról is írnak, hogy a katonai vezetők képtelenek helyreállítani a fegyelmet, a helyzet folyamatosan romlik az oroszok számára. Az ATESH igyekszik az ellenálló katonák motivációját erősíteni, felszólították őket, hogy ne hajtsák végre a parancsokat. Ez a csoport több akciót is végrehajtott már mélyen a frontvonalak mögött, többek között robbantásos merényletet és infrastrukturális központok elleni támadásokat. Több alkalommal is kulcsfontosságú információkat és koordinátákat osztanak meg Kijevvel egy adott célpontról. Az ATESH szerint Zaporizzsjában a 108. légideszant ezrednél is súlyos problémák vannak, sok az öngyilkosság és a dezertálók száma is növekszik.

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Heszonban
Globál
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility