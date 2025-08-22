Információk szerint a Herszon megyében található orosz 24. gépesített lövészezredben történt szabotázs, mivel több jármű is felgyulladt. A cikk szerint az orosz katonák a saját felszerelésüket égetik fel, hogy ezzel is elkerüljék az ukránok elleni összecsapásokat. A lap megfogalmazása szerint ezzel a tevékenységgel nemcsak a támadást kerülik el, hanem az ukránok nyomulásához teremtik meg a feltételeket.

Azt mondják, hogy az ezredben kritikus a helyzet – egyre több a harcmegtagadás és a leszerelés elmulasztása. Ezt a parancsnokság szigorú utasításai okozták, amelyek súlyos veszteségekhez vezettek, miközben a katonák elektronikus hadviselési védelem nélkül maradtak az állásokban az ukrán drónok ellen

– írja az ukrán ATESH partizáncsoport közleménye az esetről.

A források egyben arról is írnak, hogy a katonai vezetők képtelenek helyreállítani a fegyelmet, a helyzet folyamatosan romlik az oroszok számára. Az ATESH igyekszik az ellenálló katonák motivációját erősíteni, felszólították őket, hogy ne hajtsák végre a parancsokat. Ez a csoport több akciót is végrehajtott már mélyen a frontvonalak mögött, többek között robbantásos merényletet és infrastrukturális központok elleni támadásokat. Több alkalommal is kulcsfontosságú információkat és koordinátákat osztanak meg Kijevvel egy adott célpontról. Az ATESH szerint Zaporizzsjában a 108. légideszant ezrednél is súlyos problémák vannak, sok az öngyilkosság és a dezertálók száma is növekszik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images