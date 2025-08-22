Titkos rakétaprogramot indít Amerika: 30 milliárd dolláros projekt lehet az AIM-260-as

A légierő 368 millió dollárt igényelt az első gyártási fázisra, további 300 millió dollárt kért a kongresszusi védelmi bizottságoknak benyújtott "Nem Finanszírozott Prioritások Listáján", míg a haditengerészet 301 millió dollárt kért a programra.

A Melius Research elemzői szerint a rakétabeszerzés akár 30 milliárd dolláros programmá is válhat a gyártott mennyiségtől függően. Ez igencsak jelentős bevételi forrás lehet a Lockheed Martin számára, amely nemrég 1,6 milliárd dolláros veszteséget és potenciálisan 4,6 milliárd dolláros adókötelezettséget jelentett be.

Az új amerikai rakéta

nagyobb hatótávolsággal rendelkezik majd, mint a meglévő levegő-levegő fegyverek, és különféle fenyegetési forgatókönyvekben is hatékony lesz"

– közölte a légierő. Egy ukrán légierő szóvivője 2023-ban azt nyilatkozta, hogy az országuknak szállított AIM-120 modell hatótávolsága körülbelül 160 kilométer - az új fegyver képességei ennél lényegesen fejlettebbek lesznek.

Az AIM-260-at úgy tervezték, hogy beférjen az F-22 és F-35 vadászgépek belső fegyvertereibe, de a légierő szerint az F-16 és F-15 gépekre is integrálni fogják.

Charles Brown tábornok, a légierő korábbi vezérkari főnöke 2023 márciusában egy szenátusi meghallgatáson elmondta, hogy a rakétát a szolgálat új pilóta nélküli Collaborative Combat Aircraft rendszerére is telepíthetik.

A légierő most nem közölte, mikor lesz hadra fogható az AIM-260, csak annyit árult el, hogy minden haderőnem "specifikus kritériumokat" fog használni ennek meghatározására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images