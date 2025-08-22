  • Megjelenítés
Titkos rakétaprogramot indít Amerika: 30 milliárd dolláros projekt lehet az AIM-260-as
Globál

Titkos rakétaprogramot indít Amerika: 30 milliárd dolláros projekt lehet az AIM-260-as

Portfolio
Új légiharc-rakétát rendszeresít az amerikai haderő; a légierő és haditengerészet közel egymilliárd dollárt kért a 2026-os költségvetési évre a Lockheed Martin AIM-260 rakétájának gyártására - jelentette a Bloomberg. A fegyverrendszer konkrét képességeiről szinte semmit nem tudni.

A légierő 368 millió dollárt igényelt az első gyártási fázisra, további 300 millió dollárt kért a kongresszusi védelmi bizottságoknak benyújtott "Nem Finanszírozott Prioritások Listáján", míg a haditengerészet 301 millió dollárt kért a programra.

A Melius Research elemzői szerint a rakétabeszerzés akár 30 milliárd dolláros programmá is válhat a gyártott mennyiségtől függően. Ez igencsak jelentős bevételi forrás lehet a Lockheed Martin számára, amely nemrég 1,6 milliárd dolláros veszteséget és potenciálisan 4,6 milliárd dolláros adókötelezettséget jelentett be.

Az új amerikai rakéta

nagyobb hatótávolsággal rendelkezik majd, mint a meglévő levegő-levegő fegyverek, és különféle fenyegetési forgatókönyvekben is hatékony lesz"

– közölte a légierő. Egy ukrán légierő szóvivője 2023-ban azt nyilatkozta, hogy az országuknak szállított AIM-120 modell hatótávolsága körülbelül 160 kilométer - az új fegyver képességei ennél lényegesen fejlettebbek lesznek.

Az AIM-260-at úgy tervezték, hogy beférjen az F-22 és F-35 vadászgépek belső fegyvertereibe, de a légierő szerint az F-16 és F-15 gépekre is integrálni fogják.

Charles Brown tábornok, a légierő korábbi vezérkari főnöke 2023 márciusában egy szenátusi meghallgatáson elmondta, hogy a rakétát a szolgálat új pilóta nélküli Collaborative Combat Aircraft rendszerére is telepíthetik.

A légierő most nem közölte, mikor lesz hadra fogható az AIM-260, csak annyit árult el, hogy minden haderőnem "specifikus kritériumokat" fog használni ennek meghatározására.

Kapcsolódó cikkünk

Leadta a lehetetlen lövést az ukrán légvédelem? - Meglepő jelentés érkezett az IRIS-T-ről

Lezuhant az ukrán légierő legjobb gépe - Először vesztettek el egyet a francia vadászból

Kínával néz farkasszemet az Iránt szétbombázó vadászgép

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Heszonban
Globál
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility