Úgy néz ki, tényleg borul a békecsúcs: már Trump sem akar menni

Trump a két államfő lehetséges találkozójával kapcsolatos kérdésre válaszolva kijelentette:

Meglátjuk, hogy Putyin és Zelenszkij együtt tudnak-e majd működni."

Az amerikai politikus szerint a két vezető kapcsolata

egy kicsit olyan, mint az olaj és az ecet. Nem jönnek ki túl jól egymással, nyilvánvaló okokból."

Trump arra a felvetésre, hogy esetleg neki is részt kellene vennie egy ilyen találkozón, úgy reagált:

Meglátjuk, hogy szükség lesz-e az én jelenlétemre. Inkább nem szeretnék ott lenni."

Trump elnök néhány napja még azt tervezte, hogy először megszervez egy Putyin-Zelenszkij csúcsot, majd ezt egy Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs követi, ahol a három vezető már akár egy konkrét békeszerződést is aláírna. Oroszország ma explicit kimondta, hogy egyelőre nem lesz Putyin-Zelenszkij csúcs sem, Trump úgy tűnik, még reménykedik.

