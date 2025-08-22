  • Megjelenítés
Úgy néz ki, tényleg borul a békecsúcs: már Trump sem akar menni
Globál

Úgy néz ki, tényleg borul a békecsúcs: már Trump sem akar menni

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök olajhoz és ecethez hasonlította Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, majd arról beszélt, hogy nem szívesen menne el a két vezető személyes találkozójára - tudósított a Sky News.

Trump a két államfő lehetséges találkozójával kapcsolatos kérdésre válaszolva kijelentette:

Meglátjuk, hogy Putyin és Zelenszkij együtt tudnak-e majd működni."

Az amerikai politikus szerint a két vezető kapcsolata

egy kicsit olyan, mint az olaj és az ecet. Nem jönnek ki túl jól egymással, nyilvánvaló okokból."

Trump arra a felvetésre, hogy esetleg neki is részt kellene vennie egy ilyen találkozón, úgy reagált:

Meglátjuk, hogy szükség lesz-e az én jelenlétemre. Inkább nem szeretnék ott lenni."

Trump elnök néhány napja még azt tervezte, hogy először megszervez egy Putyin-Zelenszkij csúcsot, majd ezt egy Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs követi, ahol a három vezető már akár egy konkrét békeszerződést is aláírna. Oroszország ma explicit kimondta, hogy egyelőre nem lesz Putyin-Zelenszkij csúcs sem, Trump úgy tűnik, még reménykedik.

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orlan drón
Globál
Lelőtték az orosz szuperdrónt: ilyen Orlant még nem látott a világ
Pénzcentrum
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility