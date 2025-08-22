Váratlant húzott az amerikai hírszerzés: Washington elvágta az együttműködést a béketárgyalások miatt

A CBS News értesülései szerint Gabbard július 20-án kiadott egy direktívát, amely megtiltja az amerikai hírszerző ügynökségeknek, hogy az orosz-ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos információkat megosszák a második világháború utáni hírszerzési szövetség tagjaival: az Egyesült Királysággal, Kanadával, Ausztráliával és Új-Zélanddal. Több, névtelenséget kérő amerikai hírszerzési tisztviselő elmondta, hogy a direktíva "NOFORN" (no foreign dissemination) minősítéssel látta el az összes, a béketárgyalásokkal kapcsolatos elemzést és információt, ami azt jelenti, hogy ezeket nem lehet megosztani más országokkal vagy külföldi állampolgárokkal. Kizárólag a már nyilvánosan közzétett információk oszthatók meg, és a béketárgyalásokkal kapcsolatos anyagok terjesztése az azokat létrehozó ügynökségeken belülre korlátozódik.

A memorandum ugyanakkor nem akadályozza a diplomáciai információk megosztását, amelyeket nem az amerikai hírszerző közösség gyűjtött, illetve a tárgyalásokhoz nem kapcsolódó katonai műveleti információkat - például azokat a részleteket, amelyeket az USA az ukrán hadsereggel oszt meg védelmi műveleteik támogatására. Steven Cash, a CIA és a Belbiztonsági Minisztérium korábbi hírszerzési tisztje szerint az Öt Szem partnerség értéke abban rejlik, hogy a szövetségesek kiegészíthetik egymás hírszerzési információit, így többet tudhatnak meg ellenfeleik terveiről és képességeiről. Egyes korábbi amerikai kormányzati tisztviselők figyelmeztetnek, hogy

Gabbard rendelete alááshatja a hírszerző közösségek szövetségét, csökkentheti az elemzők hajlandóságát az információmegosztásra, és erodálhatja a szövetségesek közötti bizalmat.

Más korábbi hírszerzési tisztek szerint azonban Gabbard direktívája megszokott gyakorlat az amerikai hírszerző közösségen belül. Ezra Cohen, a Hudson Intézet munkatársa, aki korábban a Pentagon hírszerzési ügyekért felelős megbízott államtitkára volt, azt állítja, hogy az USA és a hírszerzési szövetség többi tagja gyakran visszatart információkat egymástól az eltérő érdekterületeken.

Sok olyan információ van, amit nem osztunk meg még az Öt Szem partnereinkkel sem, és ez fordítva is működik

- mondta Cohen.

Címlapkép forrása: Office of the Director of National Intelligence, Public domain, via Wikimedia Commons