Véleményt mondott Donald Trump elnök a Munkács elleni orosz támadásról

„Nem örülök” – ezt mondta Donald Trump amerikai elnök azzal kapcsolatosan, hogy az orosz haderő tegnap hajnalban lebombázta az amerikai Flex Inc. munkácsi üzemét.

Nem örülök. Nem örülök semminek, ami ezzel a háborúval kapcsolatos”

– mondta az amerikai elnök a Fehér Házban a Sky News beszámolója szerint, miután riporterek a munkácsi támadásról kérdezték.

Az orosz haderő tegnap hajnalban cirkálórakétákkal rombolta szét az amerikai Flex Inc. kárpátaljai üzemét.

Az elnököt alapvetően arról kérdezték, jöhet-e Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz sportolók a 2026-os világkupára az Egyesült Államokba. Trump azt mondta, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – ez a következő hetekben eldől, majd bemutatott egy képet a sajtónak, amely az alaszkai csúcson készült a két vezetőről.

Szerintem a következő két hétben kiderül, milyen irányba megyünk tovább, remélem, hogy nagyon boldog leszek”

– mondta az amerikai elnök.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain