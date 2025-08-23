Amerikai elemzőház: Putyinnak esze ágában sincs találkozni Zelenszkijjel

Az ISW augusztus 22-i értékelése szerint Oroszország egyértelművé tette, hogy Vlagyimir Putyin orosz diktátor nem tervez kétoldalú találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a közeljövőben. Az elemzők Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyilatkozatát vizsgálták, aki az NBC News-nak adott interjúban megerősítette, hogy ilyen találkozót nem terveznek. Az intézet rámutatott, hogy a Kreml az elmúlt napokban többször is Lavrovot használta arra, hogy tisztázza álláspontját az Ukrajnával folytatandó tárgyalásokról a nyugati közönség számára.
Az orosz tisztviselők elutasították a közeljövőben esedékes vezetői szintű megbeszélések lehetőségét.
Az ISW szerint Moszkva jelenleg egyensúlyozni próbál a hazai közönség megnyugtatása – amely csak a teljes győzelmet fogadja el – és azon törekvése között, hogy elkerülje az újabb amerikai szankciókat, amelyek befolyásolhatnák a háború folytatásának képességét. Lavrov megismételte hamis állításait Zelenszkij legitimitásáról, azt állítva, hogy a megválasztott ukrán elnök "vezetőnek adja ki magát". Moszkva ezt a narratívát használja a háború igazolására és a két vezető közötti találkozó következetes elutasításának magyarázatára.
Lavrov kijelentései, más orosz tisztviselők Zelenszkij legitimitását megkérdőjelező nyilatkozataival együtt, információs alapot teremtettek Oroszország számára, hogy elutasítsa bármely békemegállapodás érvényességét, és igazolja egy ilyen megállapodástól való jövőbeni elállást
– írta az ISW. Augusztus 18-án Friedrich Merz német kancellár azt mondta, hogy Putyin megerősítette hajlandóságát a Zelenszkijjel való találkozásra egy Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetés során. Lavrov azonban kitartott amellett, hogy még mindig "előkészületekre van szükség" egy ilyen kétoldalú találkozó előtt.
Augusztus 20-án Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy Zelenszkij és Putyin egy közvetlen találkozó megszervezésén dolgoznak. Hozzátette, hogy két héten belül kiderül, meg lehet-e állítani az ukrajnai háborút – ellenkező esetben "más megközelítésre" lesz szükség. Augusztus 21-én Zelenszkij kijelentette, hogy Oroszország nem akarja befejezni a háborút, kerüli a magas szintű tárgyalásokat, és továbbra is ilyen jelzéseket küld.
Címlapkép forrása: Portfolio
