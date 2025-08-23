Fegyveres összecsapások szélére sodródott két szomszédos ország: katonákra nyitottak tüzet

Ko Dzsong-csol, az észak-koreai Koreai Népi Hadsereg (KPA) vezérkari főnökhelyettese közleményben szólította fel Szöult, hogy hagyjon fel a „szándékos provokációkkal”, amelyek szerinte „katonai konfliktust szítanak”. Az észak-koreai állítás szerint augusztus 19-én a dél-koreai hadsereg több mint

10 figyelmeztető lövést adott le 12,7 mm-es nagykaliberű géppuskával azokra az észak-koreai katonákra, akik „állandó akadálytelepítési projektet" végeztek a déli határvonal közelében.

Phenjan szerint katonáik a „déli határ végleges lezárását célzó akadálytelepítési munkálatokat” folytattak, miután Kim Dzsongun észak-koreai vezető 2023 végén kijelentette, hogy a két Korea kapcsolata „két ellenséges állam” viszonyává alakult. Ko közölte, hogy Észak-Korea június 25-én és július 18-án tájékoztatta a Dél-Koreában állomásozó amerikai erőket a projektről, hogy elkerüljék a véletlen konfliktusokat a határ közelében.

Az észak-koreai tisztviselő szerint a legutóbbi incidens időzítése egybeesik a Dél-Koreában zajló nagyszabású közös hadgyakorlattal, ami szerinte „szándékos provokáció, amely katonai konfliktust céloz”. Az észak-koreai vádak akkor érkeztek, amikor Szöul és Washington hétfőn megkezdte éves Ulchi Freedom Shield hadgyakorlatát, amely 11 napig, a jövő hét csütörtökig tart. A dél-koreai Egyesített Vezérkari Főnökség (JCS) megerősítette, hogy a hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le, miután észak-koreai csapatok átlépték a két Koreát elválasztó katonai demarkációs vonalat (MDL).

Figyelmeztető lövésekre és egyéb intézkedésekre került sor, miután észak-koreai katonák megsértették az MDL-t egy központi frontvonali területen kedden délután 3 óra körül, majd visszavonultak

- közölte egy JCS-tisztviselő, hozzátéve, hogy a hadsereg továbbra is szorosan figyelemmel kíséri Észak-Korea katonai tevékenységét a határterületen. Tavaly április óta észak-koreai csapatok szögesdrót kerítéseket és harckocsi-akadályokat telepítenek az MDL közelében, ami a Déllel közös határ megerősítését célozza. Egy másik közleményben Észak-Korea hadserege „rendkívül provokatívnak és agresszívnek” minősítette a Szöul és Washington között zajló közös hadgyakorlatot, figyelmeztetve, hogy „megfelelő és válogatás nélküli önvédelmi joggyakorlással” fog válaszolni az ellenséges erők katonai provokációira.

