  • Megjelenítés
Fegyveres összecsapások szélére sodródott két szomszédos ország: katonákra nyitottak tüzet
Globál

Fegyveres összecsapások szélére sodródott két szomszédos ország: katonákra nyitottak tüzet

Portfolio
Észak-Korea azzal vádolja Dél-Koreát, hogy figyelmeztető lövéseket adott le észak-koreai katonákra, akik határerősítési munkálatokat végeztek, tovább élezve a feszültséget a két ország között - írta meg a Korea Herald.

Ko Dzsong-csol, az észak-koreai Koreai Népi Hadsereg (KPA) vezérkari főnökhelyettese közleményben szólította fel Szöult, hogy hagyjon fel a „szándékos provokációkkal”, amelyek szerinte „katonai konfliktust szítanak”. Az észak-koreai állítás szerint augusztus 19-én a dél-koreai hadsereg több mint

10 figyelmeztető lövést adott le 12,7 mm-es nagykaliberű géppuskával azokra az észak-koreai katonákra, akik „állandó akadálytelepítési projektet" végeztek a déli határvonal közelében.

Phenjan szerint katonáik a „déli határ végleges lezárását célzó akadálytelepítési munkálatokat” folytattak, miután Kim Dzsongun észak-koreai vezető 2023 végén kijelentette, hogy a két Korea kapcsolata „két ellenséges állam” viszonyává alakult. Ko közölte, hogy Észak-Korea június 25-én és július 18-án tájékoztatta a Dél-Koreában állomásozó amerikai erőket a projektről, hogy elkerüljék a véletlen konfliktusokat a határ közelében.

Az észak-koreai tisztviselő szerint a legutóbbi incidens időzítése egybeesik a Dél-Koreában zajló nagyszabású közös hadgyakorlattal, ami szerinte „szándékos provokáció, amely katonai konfliktust céloz”. Az észak-koreai vádak akkor érkeztek, amikor Szöul és Washington hétfőn megkezdte éves Ulchi Freedom Shield hadgyakorlatát, amely 11 napig, a jövő hét csütörtökig tart. A dél-koreai Egyesített Vezérkari Főnökség (JCS) megerősítette, hogy a hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le, miután észak-koreai csapatok átlépték a két Koreát elválasztó katonai demarkációs vonalat (MDL).

Figyelmeztető lövésekre és egyéb intézkedésekre került sor, miután észak-koreai katonák megsértették az MDL-t egy központi frontvonali területen kedden délután 3 óra körül, majd visszavonultak

- közölte egy JCS-tisztviselő, hozzátéve, hogy a hadsereg továbbra is szorosan figyelemmel kíséri Észak-Korea katonai tevékenységét a határterületen. Tavaly április óta észak-koreai csapatok szögesdrót kerítéseket és harckocsi-akadályokat telepítenek az MDL közelében, ami a Déllel közös határ megerősítését célozza. Egy másik közleményben Észak-Korea hadserege „rendkívül provokatívnak és agresszívnek” minősítette a Szöul és Washington között zajló közös hadgyakorlatot, figyelmeztetve, hogy „megfelelő és válogatás nélküli önvédelmi joggyakorlással” fog válaszolni az ellenséges erők katonai provokációira.

Kapcsolódó cikkünk

Észak-Koreában találkozott Kim-Dzsongunnal Putyin egyik fontos szövetségese

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton
Pénzcentrum
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility