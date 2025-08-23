Fellebbent a fátyol: nyilvánosságra került az Epstein-ügy fontos vallomása, amerikai elnökök neve is elhangzik

Az amerikai hatóságok többórányi hanganyagot hoztak nyilvánosságra, amelyeket Ghislaine Maxwell-lel, Jeffrey Epstein egykori barátnőjével készítettek hivatalos meghallgatás keretében. Donald Trump amerikai elnökről is beszélt - közölte az MTI.

Az amerikai közvéleményt régóta foglalkoztatja a sztori, hogy az amerikai elnöknek lehet-e bármilyen köze a szexuális célú emberkereskedelemmel gyanúsított egykori milliárdoshoz. A zavaros körülmények között öngyilkosságot elkövető Epstein korábbi párja, Ghislaine Maxwell az igazságügyi minisztérium által hozzáférhetővé tett hanganyag és annak leirata szerint nem tudott ilyesmiről. Úgy fogalmazott, hogy

sosem volt szemtanúja annak, hogy Donald Trump elnök bármi „illetlenséget tett volna bárkivel”, és azt is tagadta, hogy Bill Clinton egykori elnök járt Epstein hírhedtté vált szigetén.

A meghallgatás körülményeit is felfedték: Todd Blanche igazságügyiminiszter-helyettes, szövetségi főügyészhelyettes vezette, és a floridai Tallahassee-ban zajlottak. Maxwell jelenleg itt tölti a húszéves börtönbüntetését. Az elítélt azzal a feltétellel ült le vallomást tenni, hogy ígéretet kap a mentességre további büntetőeljárások alól, amennyiben igazat mond.

A nő a kihallgatás során arra is kitért, hogy nem ismer semmiféle ügyféllistát, ami nagy figyelmet kapott az Egyesült Államokban. Sokak szerint létezett egy olyan dokumentum, amely számos híres ember vagy politikus nevét tartalmazza a szexuális bűncselekményekkel összefüggésben. Maxwell arról is beszélt, hogy

szerinte Epstein nem követett el öngyilkosságot a börtönben 2019-ben.

Maxwell ellen az egykori üzletember bűntársaként elkövetett, szexuális célú emberkereskedelem miatt emeltek vádat. Ez kapcsolódott Epstein kiskorú lányokkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseihez. A nőt 2021-ben ítélték 20 éve börtönre, ő volt az egyetlen, akit az ügyhöz köthető bűncselekmények miatt felelősségre vontak. Az ítélet ellen fellebbezés van érvényben, de a büntetés letöltését 4 éve megkezdte.

