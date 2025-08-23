Hamarosan megpuccsolhatják Orbán Viktor szövetségesét – jöhet az állami összeomlás a régiós országban.

Bosznia-Hercegovinában népszavazást tartanak Milorad Dodik sorsáról, akit augusztus elején függesztett fel hivatalából a Központi Választási Bizottság.

A boszniai Szerb Köztársaság parlamentje október 25-re írta ki a voksolást, amely a térség politikai válságát tovább mélyítheti.

Dodik közben továbbra is magát tekinti az entitás legitim elnökének, emiatt sokan tartanak attól, hogy szétszakadhat az ország, vagy durvább összecsapások is lehetnek.

A referendumon a szavazók arról is döntenek, elfogadják-e a nemzetközi főképviselő és a választási bizottság döntését Dodik leváltásáról. A 66 éves politikus fellebbezést nyújtott be, és azt állítja, hogy az ellene indított eljárások politikailag motiváltak. Az ügy középpontjában két, 2024 júliusában elfogadott törvény áll, amelyek megtiltották a főképviselő határozatainak végrehajtását.

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel kifejezetten baráti kapcsolatot ápoló Dodikot augusztusban jogerősen egyéves börtönbüntetésre és hatéves közügyektől eltiltásra ítélték, ám a szabadságvesztést pénzbírság megfizetésével elkerülte.

Továbbra is több ügyben folyik ellene vizsgálat, többek között alkotmányellenes tevékenység és a srebrenicai népirtás tagadása miatt, ami szintén büntetendő Boszniában.

Az ítélet komoly belpolitikai feszültséget okozott a balkáni államban, amely az 1995-ös daytoni békemegállapodás óta két, nagyfokú önállósággal rendelkező entitásból áll: a boszniai Szerb Köztársaságból és a horvát–muszlim Föderációból. A gyenge központi kormányzat csak laza keretet biztosít a két régió együttéléséhez, ami most újabb próbatétel elé kerül.

