Két nappal az orosz támadás után oltották el a tüzet Munkácson
Augusztus 21-én hajnalban két orosz rakéta is becsapódott a magyar határtól néhány kilométerre található Munkács egyik gyárában. Az eset komoly nemzetközi figyelmet kapott, mivel ez volt az első eset, hogy Kárpátalján sikeres támadást hajtottak végre az oroszok. A jelentések szerint a tűzoltók két napig dolgoztak az eset után, az utolsó tüzet csak augusztus 23-án reggelre sikerült megfékezni.
Hét ukrán drón lelövését jelentette az orosz légvédelem
Összesen hét drón megsemmisítéséről számolt be Moszkva augusztus 23-ra virradóra. A jelentések szerint Rosztov, Volgográd és Krasznodar régiókat érték támadások.
(TASZSZ)
Különös körülmények között vesztette el Ukrajna az egyik csúcspilótáját, elveszhetett egy MiG-29-es
Augusztus 22-ről 23-ra virradóra teljesített küldetést.
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
