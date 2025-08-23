  • Megjelenítés
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton
Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: az egyik az, hogy magára hagyja Ukrajnát, a másik, hogy masszív szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot. Mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek ma „meg kellene állnia” és „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják – idézi Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt a TASZSZ hírügynökség. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Két nappal az orosz támadás után oltották el a tüzet Munkácson

Augusztus 21-én hajnalban két orosz rakéta is becsapódott a magyar határtól néhány kilométerre található Munkács egyik gyárában. Az eset komoly nemzetközi figyelmet kapott, mivel ez volt az első eset, hogy Kárpátalján sikeres támadást hajtottak végre az oroszok. A jelentések szerint a tűzoltók két napig dolgoztak az eset után, az utolsó tüzet csak augusztus 23-án reggelre sikerült megfékezni.

(Ukrajinszka Pravda)

Hét ukrán drón lelövését jelentette az orosz légvédelem

Összesen hét drón megsemmisítéséről számolt be Moszkva augusztus 23-ra virradóra. A jelentések szerint Rosztov, Volgográd és Krasznodar régiókat érték támadások.

(TASZSZ)

Különös körülmények között vesztette el Ukrajna az egyik csúcspilótáját, elveszhetett egy MiG-29-es

Augusztus 22-ről 23-ra virradóra teljesített küldetést.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

