Különös körülmények között vesztette el Ukrajna az egyik csúcspilótáját, elveszhetett egy MiG-29-es
Különös körülmények között vesztette el Ukrajna az egyik csúcspilótáját, elveszhetett egy MiG-29-es

Augusztus 22-ről 23-ra virradóra teljesített küldetést.

Az ukrán légierő bejelentése szerint leszállás közben életét vesztette az egyik vadászgéppilótájuk.

A MiG-29 vadászpilótája, Szerhij Bondar őrnagy, 1979-ben született, leszállás közben életét vesztette

– írták a közleményben.

Az eset különlegességét az adja, hogy arról nem írtak, hogy a vadászgép is megsemmisült volna a küldetés során, korábban hasonló esetek során ezeket az információkat nyilvánosságra hozták az ukrán légierőnél. A bejegyzés végén „balesetről” írnak, amelynek a kivizsgálása folyamatban van, ez némileg kétségessé teszi a pontos körülményeket. Oroszpárti források arról írtak, hogy a MiG-29-es vadászgép megsemmisült a leszállás közben, ez okozta a pilóta halálát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

