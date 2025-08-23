  • Megjelenítés
Mexikó elnöke határozott nemet mondott Trump katonai akciójára
Globál

Mexikó elnöke határozott nemet mondott Trump katonai akciójára

MTI
A mexikói elnök pénteken ismét elvetette annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok katonailag beleavatkozzon Mexikónak a helyi drogkartellek elleni küzdelmébe.

Claudia Sheinbaum mexikóvárosi sajtótájékoztatóján kijelentette:

Mexikó szabad, független és szuverén ország,

ezért ő nem fogja megengedni, hogy bármely külföldi kormány megsértse az önállóságát. Hozzátette, hogy "ilyen beavatkozás nem lesz, mert Mexikónak a népéből és az azt képviselő kormányából fakadóan nagy ereje van, így minden beavatkozási kísérletre ezzel a nemzeti egységgel fogunk reagálni."

A mexikói elnök arra a Fox News amerikai hírtelevízióban bemutatott interjúra reagált, amelyben Terry Cole, az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatalának (DEA) vezetője azt mondta, támogatni fogja az amerikai elnök döntését a mexikói drogkartellekkel való leszámolásról.

Kapcsolódó cikkünk

Végrehajtották Donald Trump példa nélküli parancsát: felvonult a nemzeti gárda

Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?

Nem ez volt az első eset, hogy Sheinbaum visszautasította az Egyesült Államok esetleg beavatkozását a mexikói kormánynak a drogkartellek elleni háborújába, miután a hónap elején olyan amerikai médiaértesülések láttak napvilágot, miszerint

Donald Trump amerikai elnök aláírt egy olyan titkos parancsot,

amely katonai akciókat engedélyez Latin-Amerikában a washingtoni álláspont szerint terrorszervezetnek minősülő drogkartellek ellen.

Címlapkép forrása: Juan Abundis/ObturadorMX/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton
Pénzcentrum
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility