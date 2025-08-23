Moszkvába is eljutottak a drónok: a polgármester maga jelentette be a légitámadást

Orosz légvédelmi rendszerek lelőttek egy Moszkva felé tartó drónt, miközben több repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését az ország középső részén – számolt be a Reuters.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon közölte, hogy a légvédelem szombaton megsemmisített egy a főváros felé tartó drónt, a szakértők pedig már vizsgálják a földön talált maradványokat.

Az orosz légiközlekedési hatóság (Roszaviatszija) jelentése szerint a légtér biztonsága érdekében több repülőtér is felfüggesztette működését Oroszország középső részén.

Az érintett repülőterek között van Izsevszk, Nyizsnyij Novgorod, Szamara, Penza, Tambov és Uljanovszk, amelyek Moszkvától keletre és délkeletre találhatók.

Az orosz hírügynökségek szerint Szentpétervár repülőterén, az ország második legnagyobb városában, több tucat járat késett a kialakult helyzet miatt.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint légvédelmi egységeik három óra leforgása alatt összesen 32 drónt semmisítettek meg az ország középső területei felett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images