  • Megjelenítés
FONTOS Otthon Start: 10 tévhit, amit most egyszer s mindenkorra eloszlatunk a hitelről
NATO-admirális: addig nem mehet külföldi katona Ukrajnába, ameddig ezeket nem tisztázzák
Globál

NATO-admirális: addig nem mehet külföldi katona Ukrajnába, ameddig ezeket nem tisztázzák

Portfolio
Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke szerint egyelőre korai lenne a külföldi csapatok Ukrajnába telepítésével kapcsolatban a részletekről beszélni – írja az olasz Corriere della Sera.

Ez legalábbis korai. Tudjuk, hogy a kontingensek kérdését egyes országok felvetették, esetleg kétoldalú szinten. De, ismétlem, még gyerekcipőben jár

– mondta el egy interjú közben.

Az admirális kifejtette, hogy jelenleg a téma a tárgyalások részét képezi, több ország is felvetette már a külföldi katonai jelenlétet Ukrajnában. Elmondta továbbá, hogy bár a megbeszélések során előkerült, a NATO keretein beül egyelőre még nem részletezték ezt.

Dragone szerint az Ukrajnába küldött katonák kérdését először politikai szinten kell eldönteni, ezt követheti a cselekvés. Ennek megértéséhez egy sor kérdést is felsorolt:

Például: ki dönti el a terepen, hogy az oroszok vagy az ukránok szegték-e meg a megállapodást? Ki dolgozza ki a harc szabályait? Melyik területet kell védeni? A katonáknak csak megfigyelésre van szükségük, vagy védekezésre is, és ha igen, milyen fegyverekkel? Semmi sincs meghatározva

– vetette fel a legfontosabb megbeszélendő témákat.

Kapcsolódó cikkünk

Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton
Pénzcentrum
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility