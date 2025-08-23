NATO-admirális: addig nem mehet külföldi katona Ukrajnába, ameddig ezeket nem tisztázzák

Ez legalábbis korai. Tudjuk, hogy a kontingensek kérdését egyes országok felvetették, esetleg kétoldalú szinten. De, ismétlem, még gyerekcipőben jár

– mondta el egy interjú közben.

Az admirális kifejtette, hogy jelenleg a téma a tárgyalások részét képezi, több ország is felvetette már a külföldi katonai jelenlétet Ukrajnában. Elmondta továbbá, hogy bár a megbeszélések során előkerült, a NATO keretein beül egyelőre még nem részletezték ezt.

Dragone szerint az Ukrajnába küldött katonák kérdését először politikai szinten kell eldönteni, ezt követheti a cselekvés. Ennek megértéséhez egy sor kérdést is felsorolt:

Például: ki dönti el a terepen, hogy az oroszok vagy az ukránok szegték-e meg a megállapodást? Ki dolgozza ki a harc szabályait? Melyik területet kell védeni? A katonáknak csak megfigyelésre van szükségük, vagy védekezésre is, és ha igen, milyen fegyverekkel? Semmi sincs meghatározva

– vetette fel a legfontosabb megbeszélendő témákat.

