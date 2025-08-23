  • Megjelenítés
Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását kezdeményezte
Globál

Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását kezdeményezte

MTI
Oroszország kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását azzal kapcsolatban, hogy a héten őrizetbe vettek egy ukrán férfit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében - közölte az az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese.

Dmitrij Poljanszkij a közösségi médiában közzétett üzenetében azt írta péntek este: a testület - Panama elnökletével - augusztus 26-án ül össze, és ezen

az orosz fél szóvá fogja tenni a robbantásos merénylet ügyében nyomozó német hatóság Moszkva szerint "elhúzódó és átláthatatlan" vizsgálatát.

A gázvezeték felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov letartóztatását a bolognai fellebbviteli bíróság pénteken hagyta jóvá, és a kiadatásáról határozó tárgyalást szeptember 3-ára tűzte ki.

Kuznyecov elhatárolta magát a vele szembeni vádaktól. Azt állította, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázsakció idején Ukrajnában tartózkodott. Kijelentette, hogy Olaszországba családi okból érkezett, és tiltakozott esetleges kiadatása ellen.

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként

2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében.

A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre. A hajót egy német cégtől bérelték közvetítők segítségével, hamis okmányokkal. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Kapcsolódó cikkünk

Lehet, hogy megölték az oroszok az Északi Áramlatot felrobbantó ügynököt

Megszólalt az európai hajógyártás éllovasa: az Északi Áramlat felrobbantása csak a kezdet

Váratlan fordulat a rejtélyesen felrobbantott Északi Áramlat 2-nél: főnixmadárként éledhet újjá

Hernádi Zsolt az orosz gázról: nem megoldás a teljes leválás

Veszélyes helyzetbe került Magyarország az ukrán gáztranzit kiesésével, és ezt Orbán Viktor is elismerte

ksg \ kbt \ pmg \ sag \ sag

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton
Pénzcentrum
Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility