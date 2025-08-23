Őszi reggel köszöntött ma Magyarországra: van, ahol a pulóver sem volt elég

  • Megjelenítés
Az időkép beszámolója szerint Magyarországon a hajnali órákban kifejezetten csípős volt az időjárás.

Az oldal adatai szerint a hajnali órákban régóta nem tapasztalt mélyre esett le a hőmérő higanyszála, Mátraszentistvánon például mindössze 4,5 Celsius-fokot mértek. A háttérben az észak felől beáramló hideg légtömeg áll, amely jelentősen visszaveti a nyári időjárást, több fokkal esett emiatt a hőmérséklet. A leghidegebb a derült és szélcsendes helyeken volt, ilyenek főleg az Északi-Középhegységben, valamint a Bakonyban fordultak elő.

A mai reggel jelentősen hűvösebb a tegnapinál, egyes helyeken akár 8-10 fokot is eshetett az elmúlt 24 órában a hőmérséklet, kifejezetten az említett tájakon volt ez jellemző.

Magyarország más tájain nem volt ennyire hűvös, az Alföld jelentős részén 10 fok felett maradt a hőmérő higanyszála a leghidegebb órákban is. Az egy nappal korábban mért értékekhez képest itt is hűlt a levegő, ám jóval kevesebbet, jellemzően 4-6 fokot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

