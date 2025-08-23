  • Megjelenítés
Ukrajnán kapott hajba Franciaország és Olaszország
Ukrajnán kapott hajba Franciaország és Olaszország

MTI
Bekérették a francia külügyminisztériumba  Olaszország párizsi nagykövetét amiatt, hogy Matteo Salvini olasz közlekedésügyi miniszter és miniszterelnök-helyettes bírálta Emmanuel Macron francia elnöknek azt a felvetését, miszerint európai katonákat vezényeljenek Ukrajnába a háborút lezáró reménybeli megállapodás garantálására - közölte szombaton egy francia diplomáciai forrás.

Salvini a francia államfőnek a szövetségesekhez intézett felhívásával kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva azt javasolta neki a milánói dialektus egy kifejezésével, hogy saját magát áldozza fel ilyen cél érdekében.

Te magad menj, ha akarsz! Vedd fel a sisakot, a zubbonyt, fogd a fegyvert, és menj Ukrajnába!

A francia külügyminisztérium emlékeztette a nagykövetet, hogy az olasz politikusnak a sajtó előtt elhangzott szavai ellentétesek a két ország közötti kölcsönös bizalmon nyugvó kapcsolatokkal, és szembe mennek mind Párizs, mind Róma Ukrajna iránti rendületlen támogatásával.

Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

