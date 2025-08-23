Zelenszkij világossá tette: Ukrajna nem enged az oroszok egyik legfontosabb követelésének

Az orosz-ukrán háború lezáró béketárgyalások egyik legfontosabb kérdését a területátadás jelenti, egyértelmű választ adott erre az ukrán elnök.

Az orosz Gazeta beszámolója szerint augusztus 23-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy nem hajlandó elfogadni Moszkva egyik legfontosabb követelését:

Nem adjuk el a földjeinket

– hangsúlyozta beszédében.

A kijelentés azért fontos, mivel a hírek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt szabta meg a háború befejezésének egyik legfontosabb feltételeként, hogy Kijev kivonul a Donbasz ukrán kézen maradt területeiről, és átadja azt az oroszoknak. Az ügy komoly ellenérzéseket váltott ki, mivel Donyeck megyében még olyan, korábban százezres városok maradtak az ukrán főváros ellenőrzése alatt, mint Kramatorszk vagy Szlavjanszk, ráadásul nem is látható, hogy az oroszoknak meglenne a képességük arra, hogy ezeket a központokat bevegyék.

Az elmúlt napokban megfenekleni látszanak a tárgyalások, mivel a felek kölcsönösen elutasítják a másik békefeltételeit. Donald Trump amerikai elnök is olyan kijelentéseket tett, amelyek arra utalnak, hogy hátrébb lépne a közvetítésben, inkább Kijev és Moszkva lenne a felelőse a folyamatoknak.

Címlapkép forrása: EU