A fél világ Putyin következő lépését lesi, Tump kőkemény döntés előtt áll - Háborús híreink vasárnap
A fél világ Putyin következő lépését lesi, Tump kőkemény döntés előtt áll - Háborús híreink vasárnap

Tegnap az Európai Bizottság közölte, az EU újabb több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: magára hagyja Ukrajnát, vagy szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot. Elemzők szerint a Kreml továbbra is elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij elnök között, miközben kétségbe vonja az ukrán államfő legitimitását. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteki felszólalása szerint mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják. Az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeiről vasárnap ebben a cikkünkben számolunk be.
Ukrajna légvédelmi rendszereket kap Norvégiától

A norvég kormány 7 milliárd koronás (696,12 millió dolláros) légvédelmi rendszert adományoz Ukrajnának.

Ukrajna légvédelmi rendszereket kap Norvégiától
Ukrajna fontos szövetségese megérkezett Kijevbe

Mark Carney kanadai miniszterelnök Kijevbe érkezett Ukrajna függetlenségének napján, és bejelentette, hogy Kanada fokozza támogatását az ország számára.

Ukrajna fontos szövetségese megérkezett Kijevbe
Két új rakétát tesztelt Oroszország szövetségese a határincidens után

Két "új" légvédelmi rakétát tesztelt Észak-Korea - jelentette vasárnap a KCNA állami hírügynökség.

Két új rakétát tesztelt Oroszország szövetségese a határincidens után
A fél világ Putyin következő lépését lesi, Tump kőkemény döntés előtt áll - Háborús híreink vasárnap

Szombati tudósításunk itt olvasható:

