Dróncsapás ért egy orosz atomerőművet és egy hatalmas üzemanyag-komplexumot

Az orosz hatóságok vasárnap közölték, hogy az ukrán dróntámadás a kurszki atomerőműben, nem messze az ukrán határtól, megrongált egy segédtranszformátort, ami
az erőmű harmadik blokkjának 50%-os kapacitáscsökkenését eredményezte.
Az erőmű sajtószolgálata szerint a támadás során nem sérült meg senki, a keletkezett tüzet gyorsan eloltották, és a sugárzási szint sem az erőműben, sem a környező területeken nem haladta meg a normál értékeket.
Eközben mintegy 10 ukrán drónt lőttek le az oroszországi Leningrád régióban található Ust-Luga kikötője felett, ahol a roncsok tüzet okoztak a Novatek által üzemeltetett terminálban, amely egy
hatalmas balti-tengeri üzemanyag-exportterminál és feldolgozó komplexum.
Alexander Drozdenko, a Leningrád régió kormányzója a Telegramon közölte, hogy a tűzoltók és a vészhelyzeti szolgálatok dolgoznak a tűz eloltásán, és senki sem sérült meg.
A Novatek szerint a 2013-ban megnyitott ust-lugai komplexum gázkondenzátumot dolgoz fel könnyű és nehéz nafta, sugárhajtómű-üzemanyag, fűtőolaj és gázolaj előállítására, és innen olajtermékeket és gázkondenzátumot szállítanak a nemzetközi piacokra.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 95 ukrán drónt semmisítettek meg 13 régió felett. A Roszaviatszija, az orosz polgári légiközlekedési hatóság bejelentette, hogy több orosz repülőtéren, köztük a Leningrád régióban található Pulkovo repülőtéren órákra leállították a járatokat.
Ukrán drónok támadtak meg egy ipari létesítményt az oroszországi Szizran városában is, közölte Vjacslav Fedoriscshev, a Szamara régió kormányzója a Telegramon, hozzátéve, hogy nem voltak áldozatok. Nem részletezte, mik voltak a célpontok, illetve keletkezett-e kár. Korábban ebben a hónapban az ukrán hadsereg közölte, hogy csapást mért a szizrani olajfinomítóra, amely a támadás után kénytelen volt felfüggeszteni a termelést és a nyersolaj-felvételt.
Ukrajna egyelőre nem kommentálta a történteket. Kijev korábban kijelentette, hogy az oroszországi csapások válaszul szolgálnak Oroszország folyamatos ukrajnai támadásaira, és olyan infrastruktúra megsemmisítésére irányulnak, amelyek kulcsfontosságúak Moszkva általános katonai céljai szempontjából.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
