Dróncsapás ért egy orosz atomerőművet és egy hatalmas üzemanyag-komplexumot
Portfolio
Ukrán dróntámadások érték Oroszország több energetikai létesítményét, ami a kurszki atomerőmű kapacitásának csökkenéséhez és az ust-lugai üzemanyag-exportterminál kigyulladásához vezetett.

Az orosz hatóságok vasárnap közölték, hogy az ukrán dróntámadás a kurszki atomerőműben, nem messze az ukrán határtól, megrongált egy segédtranszformátort, ami

az erőmű harmadik blokkjának 50%-os kapacitáscsökkenését eredményezte.

Az erőmű sajtószolgálata szerint a támadás során nem sérült meg senki, a keletkezett tüzet gyorsan eloltották, és a sugárzási szint sem az erőműben, sem a környező területeken nem haladta meg a normál értékeket.

Eközben mintegy 10 ukrán drónt lőttek le az oroszországi Leningrád régióban található Ust-Luga kikötője felett, ahol a roncsok tüzet okoztak a Novatek által üzemeltetett terminálban, amely egy

hatalmas balti-tengeri üzemanyag-exportterminál és feldolgozó komplexum.

Alexander Drozdenko, a Leningrád régió kormányzója a Telegramon közölte, hogy a tűzoltók és a vészhelyzeti szolgálatok dolgoznak a tűz eloltásán, és senki sem sérült meg.

A Novatek szerint a 2013-ban megnyitott ust-lugai komplexum gázkondenzátumot dolgoz fel könnyű és nehéz nafta, sugárhajtómű-üzemanyag, fűtőolaj és gázolaj előállítására, és innen olajtermékeket és gázkondenzátumot szállítanak a nemzetközi piacokra.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 95 ukrán drónt semmisítettek meg 13 régió felett. A Roszaviatszija, az orosz polgári légiközlekedési hatóság bejelentette, hogy több orosz repülőtéren, köztük a Leningrád régióban található Pulkovo repülőtéren órákra leállították a járatokat.

Ukrán drónok támadtak meg egy ipari létesítményt az oroszországi Szizran városában is, közölte Vjacslav Fedoriscshev, a Szamara régió kormányzója a Telegramon, hozzátéve, hogy nem voltak áldozatok. Nem részletezte, mik voltak a célpontok, illetve keletkezett-e kár. Korábban ebben a hónapban az ukrán hadsereg közölte, hogy csapást mért a szizrani olajfinomítóra, amely a támadás után kénytelen volt felfüggeszteni a termelést és a nyersolaj-felvételt.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta a történteket. Kijev korábban kijelentette, hogy az oroszországi csapások válaszul szolgálnak Oroszország folyamatos ukrajnai támadásaira, és olyan infrastruktúra megsemmisítésére irányulnak, amelyek kulcsfontosságúak Moszkva általános katonai céljai szempontjából.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

