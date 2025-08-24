Egyre nagyobb a káosz: elfoglalják a brit szállodákat a menekültek

A brit kormány a növekvő társadalmi nyomásra reagálva jelentette be terveit vasárnap. Mivel a bevándorlás a közvélemény-kutatások szerint a lakosság legfőbb aggodalmát jelenti, Keir Starmer miniszterelnök munkáspárti kormánya igyekszik betartani ígéretét a szállodai elhelyezés megszüntetésére, amely évente több milliárd fontba kerül az államnak.
Az új tervek szerint
egy független, szakmai bírálókból álló testületet hoznának létre a menedékjogi fellebbezések kezelésére.
A cél a 106 000 függőben lévő ügy feldolgozásának felgyorsítása, köztük 51 000 menedékjogi fellebbezésé, amelyeknél az átlagos várakozási idő jelenleg meghaladja az egy évet.
A csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint a menedékjogi kérelmek száma rekordmagasságot ért el, és több menekültet szállásolnak el szállodákban, mint egy évvel ezelőtt.
Yvette Cooper belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy a változtatások részét képezik annak a törekvésnek, hogy "helyreállítsák az ellenőrzést és a rendet" egy olyan rendszerben, amelyet "teljes káoszként" jellemzett, amikor a Munkáspárt tavaly hivatalba lépett.
Nem folytathatjuk ezekkel a teljesen elfogadhatatlan késedelmekkel
- mondta Cooper, utalva a szállodai elhelyezés pénzügyi terhére és arra, hogy gyorsabban kell visszaküldeni az elutasított menedékkérőket.
Az új testület törvényi felhatalmazást kapna a fellebbezések rangsorolására, mind a költséges menedékjogi szállásokon tartózkodók, mind a kiutasításra váró külföldi bűnelkövetők esetében.
Emellett törvényi követelményt vezetnének be, hogy az ilyen fellebbezéseket 24 héten belül le kell zárni.
A bejelentés egy olyan bírósági döntést követően történt, amely elrendelte a menedékkérők eltávolítását egy Eppingben, Londontól északkeletre található szállodából, amely a bevándorlásellenes tüntetések gyújtópontjává vált. A kormány fellebbez a döntés ellen, ragaszkodva ahhoz, hogy a szállodák bezárásának "rendezettnek és irányítottnak" kell lennie.
