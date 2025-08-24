  • Megjelenítés
Elmagyarázta Szergej Lavrov, miért viselt Szovjetuniót dicsőítő pulóvert a Trump-Putyin csúcson
Globál

Elmagyarázta Szergej Lavrov, miért viselt Szovjetuniót dicsőítő pulóvert a Trump-Putyin csúcson

Portfolio
Röviden beszélt ma Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról, miért viselt SZSZSZR feliratú pulóvert Anchorage-ban tett látogatása során, a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt rendezett csúcstalálkozóra érkezve.

Lavrov azt mondta: a viselet oka egyszerű nosztalgia, Oroszország nem azon dolgozik, hogy visszahozza a Szovjetuniót.

„Ha nem emlékszik a gyökereire, ha nem érez nosztalgiát a gyerekkora, fiatalkora, első szerelme, barátai iránt, nem az emberiséget és az emberi értékeket képviseli” – magyarázta az orosz külügyminiszter az NBC műsorán.

Aki nem bánja a Szovjetunió összeomlását, annak nincs szíve. De, aki vissza akarja állítani, annak nincs esze”

– idézte Vlagyimir Putyin orosz elnököt a moszkvai diplomata.

A nemzetközi sajtóban éles kritika érte Lavrovot, amiért SZSZSZR (Szojuz Szovjetszkih Szocialisztyicseszkih Reszpublik - Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége) feliratú pulóverben ment Alaszkába – számos értelmezés szerint az orosz külügyminiszter ezzel kevésbé burkolt üzenetet küldött a nemzetközi sajtónak Oroszország területi és geopolitikai ambícióval kapcsolatosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

