Elmondta Lavrov, milyen biztonsági garanciákba menne bele Moszkva Ukrajna számára.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy vasárnap megjelent interjúban kijelentette, hogy az ENSZ Biztonsági Tanács tagjainak és más országoknak kellene Ukrajna biztonságát garantálniuk.
Az NBC News "Meet the Press" műsorában Lavrov elmondta, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump amerikai elnök már korábban megvitatták Ukrajna biztonsági garanciáinak kérdését, és az orosz elnök felvetette a 2022-es isztambuli tárgyalások témáját is.
Az akkori tárgyalásokon Oroszország és Ukrajna megvitatták Ukrajna állandó semlegességét, cserébe az ENSZ BT öt állandó tagja (Nagy-Britannia, Kína, Franciaország, Oroszország és az Egyesült Államok) és más országok által nyújtott biztonsági garanciákért.
Lavrov szerint a biztonsági garanciákat nyújtó csoportnak az ENSZ BT tagjai mellett Németország, Törökország és más országok is tagjai lehetnének.
A garanciavállalók Ukrajna biztonságát garantálnák, amelynek semlegesnek, katonai tömbökhöz nem csatlakozónak és atomfegyver-mentesnek kell lennie
- mondta a külügyminiszter.
Az orosz külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Ukrajna NATO-tagsága elfogadhatatlan Oroszország számára, és hogy Oroszország védelmet szeretne az ukrajnai orosz ajkú lakosság számára, valamint területi kérdéseket is rendezni kíván Ukrajnával.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
