Félmillió embert evakuálnak, leáll a tömegközlekedés: pusztító tájfun közelít

Több mint félmillió ember evakuálására készülnek Vietnámban, a kínai Sanya városban pedig bezárnak az üzletek és leáll a tömegközlekedés a közelgő Kajiki tájfun miatt – írja a CNBC. A vihar vasárnap estétől csaphat le Kína déli partjainál, majd haladhat a kontinens belseje felé.

Fokozódik a készültség a Kajiki tájfun miatt,

Vietnámban 586 ezer embert telepítenének ki,

míg a kínai Sanya városában lezárják a tömegközlekedést is. A vietnámi légiforgalomban is fennakadások várhatók, több tucat járatot már töröltek.

A meteorológiai szolgálat szerint a tájfun már majdnem 150 kilométeres óránkénti szelet hoz magával, ami akár 170-re is erősödhet. Vietnámban hétfőn készülnek a természeti csapásra, az ország középső régióiban jelentős evakuálás kezdődött. Emellett vasárnap már hét kikötőből tiltották meg a kihajózást.

A kínai Sanya üdülővárosban a legmagasabb, piros tájfunriasztást adtak ki, a helyi hatóságok vészforgatókönyveket készítenek. Ennek keretében minden építkezést felfüggesztettek, illetve bezártak az éttermek és a bevásárlóközpontok is. A város Kína egyik legnépszerűbb nyaralóhelye, tavaly 34 millió turistát regisztráltak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images