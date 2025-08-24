  • Megjelenítés
Félmillió embert evakuálnak, leáll a tömegközlekedés: pusztító tájfun közelít
Globál

Félmillió embert evakuálnak, leáll a tömegközlekedés: pusztító tájfun közelít

Portfolio
Több mint félmillió ember evakuálására készülnek Vietnámban, a kínai Sanya városban pedig bezárnak az üzletek és leáll a tömegközlekedés a közelgő Kajiki tájfun miatt – írja a CNBC. A vihar vasárnap estétől csaphat le Kína déli partjainál, majd haladhat a kontinens belseje felé.

Fokozódik a készültség a Kajiki tájfun miatt,

Vietnámban 586 ezer embert telepítenének ki,

míg a kínai Sanya városában lezárják a tömegközlekedést is. A vietnámi légiforgalomban is fennakadások várhatók, több tucat járatot már töröltek.

A meteorológiai szolgálat szerint a tájfun már majdnem 150 kilométeres óránkénti szelet hoz magával, ami akár 170-re is erősödhet. Vietnámban hétfőn készülnek a természeti csapásra, az ország középső régióiban jelentős evakuálás kezdődött. Emellett vasárnap már hét kikötőből tiltották meg a kihajózást.

A kínai Sanya üdülővárosban a legmagasabb, piros tájfunriasztást adtak ki, a helyi hatóságok vészforgatókönyveket készítenek. Ennek keretében minden építkezést felfüggesztettek, illetve bezártak az éttermek és a bevásárlóközpontok is. A város Kína egyik legnépszerűbb nyaralóhelye, tavaly 34 millió turistát regisztráltak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-1461031172-fegyver-háború-hadsereg-konfliktus-légierő-nemzeti-repülő-ukrajna-vadászgép-védelem
Globál
Ukrajna az oroszok Achilles-sarkát bombázza, a fél világ Putyin következő lépését lesi - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility