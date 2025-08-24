  • Megjelenítés
Hatalmas sikert jelentett az ukrán főparancsnok: masszív ellentámadás volt Donyeckben
Hatalmas sikert jelentett az ukrán főparancsnok: masszív ellentámadás volt Donyeckben

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését.

Olekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hivatalosan bejelentette, hogy az ukrán csapatok felszabadították Zelenyi Hai települést a Donyecki területen, valamint visszaszerezték az irányítást Mihajlivka és Volodimirívka falvak felett is.

Erőink sikeresen ellentámadást hajtottak végre, és megsemmisítették az ellenséget Mihajlivka, Zelenyi Hai és Volodimirívka falvakban a Donyecki területen

- közölte Szirszki az ukrán fegyveres erők vezérkarának jelentése szerint.

A főparancsnok elmondta, hogy személyesen beszélt azokkal a katonákkal, akik hosszú ideje tartják a védelmet Pokrovszk térségében, meghallgatta a beszámolókat az ott harcoló csapatok vezetőitől.

A helyzet valóban nehéz; az ellenség erre a frontszakaszra összpontosítja fő erőit. De tartanunk kell a vonalat. A harci műveletek szervezéséhez támogatást biztosítunk. A lőszerutánpótlás, drónok és elektronikus hadviselési eszközök kérdését már kezeljük"

- hangsúlyozta Szirszki.

Volodimir Zelenszkij elnök ma reggel közölte, hogy az ukrán fegyveres erők pozitív eredményeket értek el a Donyecki területen, melyekről később ígért részletes tájékoztatást.

