Hatalmas tűz volt Budapesten - Sikerült megfékezni a lángokat
Globál

Hatalmas tűz volt Budapesten - Sikerült megfékezni a lángokat

MTI
Eloltották a vasárnap lángra kapott vasúti talpfákat Újpesten - közölte a katasztrófavédelem az esti órákban az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a mintegy ötszáz négyzetmétert érintő tüzet a fővárosi hivatásos és az újpesti, valamint fóti önkéntes tűzoltók, továbbá a FOKA Folyami Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg. Munkájukat több vízszállító jármű is segítette.

A tűz eddig tisztázatlan okból a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, a sínek mellett keletkezett.

Az MTI információi szerint az eset tisztázására tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.

