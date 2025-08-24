  • Megjelenítés
Kazettás rakétát lőttek ki Izraelre
MTI
Portfolio
A jemeni húszi lázadók "nagy valószínűséggel" először vetettek be kazettás töltetű rakétát Izrael ellen - közölte vasárnap az izraeli légierő egy két nappal korábbi támadásra utalva.

A tájékoztatás szerint a Jemenből indított lövedék több kisebb robbanótestet tartalmazott, amelyek becsapódáskor léptek volna működésbe.

Ez az első eset, hogy ilyen típusú fegyvert indítottak Jemenből"

- áll a közleményben, amelyben hozzátették: az izraeli légvédelem képes az ilyen támadások kivédésére.

A jemeni húszik péntek este közölték, hogy

a tel-avivi nemzetközi repülőteret vették célba.

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a rakéta még a kijelölt cél elérése előtt szétesett, roncsai a repülőtér közelében csapódtak be.

Izrael a támadásra válaszul vasárnap légicsapásokat mért a jemeni fővárosra, Szanaára. Az izraeli hadsereg közlése szerint a bombázás egy katonai komplexumot, két erőművet és egy üzemanyagraktárt ért.

