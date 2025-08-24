  • Megjelenítés
Két új rakétát tesztelt Oroszország szövetségese a határincidens után
Két új rakétát tesztelt Oroszország szövetségese a határincidens után

Két "új" légvédelmi rakétát tesztelt Észak-Korea - jelentette vasárnap a KCNA állami hírügynökség.

A bejelentés azután történt, hogy az atomfegyverrel rendelkező Phenjan óvott egy "ellenőrizhetetlen" konfrontációtól, miután előzőleg

dél-koreai katonák figyelmeztető lövéseket adtak le Észak-Korea irányába a két országot elválasztó demilitarizált övezetnél.

A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága (JCS) korábban azt közölte, hogy a határ menti térségnél több észak-koreai katona kísérelt meg a déli oldalra jutni, ezért a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le.

A határincidensről Észak-Korea I Dzsemjong dél-koreai elnök Tokióba, majd Washingtonba vezető útja első napján számolt be.

Az új dél-koreai elnök igyekszik újra felvenni a párbeszédet országa és a szomszédos ország között, amelyek hét évtizede hivatalosan háborúban állnak egymással, az 1950-1953 közötti koreai háborút ugyanis nem békeszerződés, hanem tűzszüneti megállapodás zárta le.

A szombati rakétaindítások megmutatták, hogy ezeknek az észak-koreai új rakétavédelmi rendszereknek magas szintű a harci kapacitása

- jelentette a KCNA.

Az új rakétákról egyetlen részletet sem tettek közzé, kivéve azt, hogy "a működésük módja és a hatásuk egyedülálló és különleges technológián alapszik".

Hong Min, a dél-koreai Nemzeti Újraegyesítési Intézet kutatója szerint Észak-Korea erősíti az alacsony magasságban repülő drónok és cirkáló robotrepülőgépek elleni légvédelmi rakétáit. A szakértő úgy véli, hogy "Phenjan megértette: fejlesztenie kell a kapacitásait (…) az ukránok elleni harc tanulságai alapján".

Dél-koreai és nyugati szakértők szerint Észak-Korea több mint 10 ezer katonát, tüzérségi lőszereket, rakétákat és hosszú hatótávolságú rakétarendszereket küldött Oroszország támogatására.

I Dzsemjong dél-koreai elnököt hétfőn a Fehér Házban fogadja Donald Trump elnök, aki első mandátuma alatt háromszor találkozott Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.

Dél-Koreában mintegy 28 500 amerikai katona állomásozik, hogy segítséget nyújtson az Észak-Korea elleni védelemben. Dél-Korea és az Egyesült Államok augusztus 18-án közös hadgyakorlatot kezdett, amely csütörtökön ér véget.

